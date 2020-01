Aposta de Campo Grande leva R$ 1,5 milhão em concurso da Quina

De acordo com a Caixa Econômica Federal, aposta registrada na Capital levou prêmio máximo sozinha

O prêmio da Mega da Virada, que em 2019 estava acumulado em mais de R$ 300 milhões, não saiu para Mato Grosso do Sul, mas ainda assim o ano começou bem para um apostador da Capital que acertou todas as dezenas do

concurso

5162 da Quina. O sorteio, realizado no último sábado (4), pagou mais de R$ 1,5 milhão por uma aposta feita na Capital.