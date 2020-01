AMPLA VISÃO| Fevereiro: quando acreditar é preciso!

OPINIÃO do deputado Lucas de Lima (Solidariedade): Campo Grande precisa tirar lições da catástrofe de Belo Horizonte (MG). Nossa topografia é amena, mas temos córregos urbanos canalizados na década de 70 quando a população era de 100 mil habitantes apenas e o espaço físico ocupado era 10 vezes menor que hoje. A capital BH tinha só 500 mil habitantes quando aqueles córregos foram cobertos de concreto. Lá como aqui – as águas pluviais aumentaram com novos bairros e mais ruas asfaltadas. Para piorar o fator lixo passou a prejudicar o fluxo das águas na zona urbana.





FANTÁSTICA a obra de canalização do Córrego da Maracaju (prefeito Levy Dias) que faz a ligação com a Av. Ernesto Geisel que preservou o Córrego Segredo a céu aberto. Mas tem sido feita a manutenção ou vistoria interna aferindo o seu real estado? Já se passaram 50 anos e nada é eterno ou indestrutível. Insisto: as águas aumentaram - as enchentes inevitáveis. Um dia poderá ocorrer aqui a tragédia dos córregos canalizados sob as avenidas da capital mineira. Seria oportuno que a administração municipal aproveitasse o clima preocupante e nomear uma equipe para vistoriar nossas avenidas sobre os córregos, incluindo o ‘Prosa’ (Av. Fernando C. da Costa).





QUE PAÍS! Um ano após a tragédia de Brumadinho (MG) e não tivemos mudanças significativas na legislação e o procedimento judicial se arrasta ao melhor estilo da ‘ampla defesa’ – que tem sido o caminho certo rumo a impunidade. Quando vejo aqueles comunicados da ‘Vale’ ‘coincidentemente’ em horário nobre e nos intervalos dos noticiários da TV tenho náuseas. Pura enganação para inglês ver. Vale repetir: em todo o Brasil temos 796 barragens e uma ‘multidão’ de 16 fiscais para vistoriá-las.





PARCEIROS Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Marcos Trad (PSD) juntos. O anúncio do recapeamento da Av. Mato Grosso e da Av. Ceará mostram o porte da parceria. Outro gol de letra é a futura via de acesso ao bairro Moreninhas. Na outra ponta o Governo anuncia para março pacote de obras que engloba reforma de escolas, do Pronto Socorro de Corumbá, termino dos hospitais de Dourados e Três Lagoas, construção de 130 pontes de concreto, pavimentação de 800 kms de rodovias e restauração de outros 560 kms.





NO FACEBOOK O deputado estadual capitão Contar (PSL) não perde tempo e continua usando bem as redes sociais em defesa do Governo Federal, fazendo inclusive comparações dos avanços sociais e econômicos neste primeiro ano da gestão Bolsonaro. Na mensagem de sua autoria mostra que o Brasil já está no 4º lugar ( antes era 6º) na classificação dentre os países destinos de investimentos com 75 bilhões de dólares, superando o Reino Unido inclusive. Quem não é visto não é lembrado.





LER E PENSAR: “...O fato é que Moro parece mesmo na estrada para 2022, e o roteiro conhecido. Nunca há espaço para 2 reis num só palácio, e o Ministro da Justiça parece já operar politicamente com um estrutura própria, por enquanto informal. Junta braços e dá sinais de força na burocracia repressiva, no sistema de Justiça e até no Congresso, onde tem pronto um partido, o Podemos, para chamar de seu. Isso não vai passar assim batido no Planalto. Quem chega ali pode ser tudo, menos trouxa...Ele liquidaria no nascedouro ambições como as de Dória. E Luciano Huck poderia já ir preparando seu 3º artigo de por que desistiu da disputa...” ” (Alex Feurerwerker)





CARLOS MARUN O Conselheiro da Itaipu Binacional falou a Arthur Mário na “Rádio Hora’ na capital e revelou: irá se dedicar a profissão e família. Mas no ‘face’ do Arthur várias pessoas criticaram Marun, usando – dentre outros - os termos “soberbo, arrogante, provocador de náusea, crápula e lixo”. Avesso a esse tipo de atitude o colunista indaga: “o ex-parlamentar acionará a Justiça em defesa de sua honra?” O prestígio eleitoral nem sempre tem o respaldo na opinião pública, de critérios próprios para aferir valores dos personagens do cotidiano. Casos dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e de Lula (PT). “A vida começa todos os dias!” (Érico Veríssimo)





DESMAMA Atividade rentável era de líder sindical no país. Direito a mordomias incontáveis e outras coisas mais. Graças ao imposto sindical que acabou na reforma trabalhista. Valores que iam para os Sindicatos dos Trabalhadores, Patronais e para o antigo Ministério do Trabalho. Em 2018 foram R$3,64 bilhões; em 2018 R$500 milhões e em 2019 R$128,3 milhões. Compare: em 2017 a CUT ( Central Única dos Trabalhadores) levou R$62,2 milhões; em 2019 só R$442 mil. A Força Sindical caiu de R$51,3 milhões para R$948 mil; a UGT (União Geral dos Trabalhadores) caiu de R$46 milhões para R$1 milhão apenas. A economia do país agradece!





MAIÚSCULOS os números da Santa Casa de Campo Grande. São 651 leitos (SUS e convênios, 99 da unidade terapia intensiva), 3.500 funcionários (CLT, PJ e autônomos). São servidas 4.000 refeições aos pacientes, acompanhantes e funcionários. Gasta-se R$500 mil de energia elétrica ( mais R$260 mil de débitos atrasados) e R$120 mil de água. Em 2019 o pronto socorro atendeu nada menos que 39.836 pacientes na urgência e emergência; destes 6.828 do interior, de outros Estados e de países vizinhos através de registro diferenciado. Como seria sem ela?





APROVA? O Congresso Nacional continua jogando contra o Governo. Onde pode joga terra. Foi assim em 2019. Agora Bolsonaro quer acabar com essa pratica indecorosa onde o álcool sai das usinas para ser batizado nas distribuidoras distantes (antes de chegar às bombas), o que acaba encarecendo o produto. O presidente quer acabar com a viagem e diminuir em 20 centavos o preço do álcool e da gasolina nos postos. Num vídeo o presidente denuncia o parlamento que articula a cobrança de uma taxa a favor das distribuidoras. É de lascar mesmo!





TERCEIRA VIA? Na última pesquisa 29,1% votariam em Bolsonaro e 17% optariam por Lula e 3,5% em Ciro Gomes. A polarização interessa ao presidente, sem esquecer que temos 12 milhões de desempregados – contingente volumoso e sem rumo. Mas o discurso para 2022 já foi antecipado pelo general Augusto Heleno que tuitou: “Ou vocês confiam no Capitão Bolsonaro, que teve visão e coragem para, sem recursos, enfrentar o Sistema e nos dar esperança de mudar, ou continuarão atacando-o e devolverão o Brasil à esquerda, em 2023. A Argentina está aí para provar que estou certo.”





POLIVALENTE Com suas ações voltadas aos problemas mais recentes como meio ambiente, mobilidade urbana e proteção ao reino animal, o deputado Lucas de Lima ganha seu espaço. Neste sábado (31) estará presente a manifestação na entrada do Parque dos Poderes contra desmate da sua vegetação original; no dia 10 reúne-se com motoristas de aplicativos na capital para debater assuntos da classe – entre eles a redução em 50% do IPVA – em 70% da vistoria do Detran e outros incentivos oficiais para uso do Kit-gás em seus carros. Quanto a política de doação ( em parceria com o vereador Francisco Veterinário-PSB) de animais abandonados vai de vento em popa.





MULHER PELADA José Sarney era presidente do país e João Dória Jr chefiava a Embratur que enviou ao exterior na década de 80 as imagens das brasileiras sensuais nas praias (lembra?) para atrair ‘gringos’. Agora circula nas redes sociais matéria crítica a Embratur da época por incentivar o turismo sexual hoje tão combatido. É a operação para depredar a imagem do governador paulista já com futuro político incerto. É, aliás, o que acontece em ano eleitoral quando alguém lembra aos adversários: “Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado”. Cruel – mas verdadeiro! Sem retoques.





VITÓRIO MEDDIOLLI: “...A popularidade de Romeu Zema deve-se especialmente à sintonia gerada pelo seu jeito despojado, que agradou bastante à população do interior, à classe média, profissionais liberais e àqueles que não vivem de Estado, mas contribuem com sua sustentação produzindo e recolhendo impostos. Não ganhou adeptos sectários, apenas simpatias e respeito. Se não ajudou, ao menos não atrapalhou, não burocratizou, não explorou o poder...Não há reparo de arrogância, deslumbre, distanciamento do “normal”. Os mineiros são comedidos e preferem pessoas que mostram humildade – uma virtude que não tem faltado a Zema...”





ALIENAÇÃO GLOBAL Para 7% (23 milhões de pessoas) dos americanos o achocolatado vem de vaca marrom; parte dos vestibulandos acha que Beethoven é um cachorro: 20% das crianças inglesas não sabem que o ovo vem da galinha e 30% não sabem diferenciar manga da maçã e 40% dos adultos não localizaram Londres no mapa. Na Alemanha 13% dos adultos não sabem utilizar um “mouse” do computador e 17% deles não sabem ler corretamente. Já na Bulgaria a empresa Gallup constatou que 8% dos habitantes acreditam que a Terra seja plana. Na Suíça um em cada seis adultos não sabe ler corretamente. No Japão 63,1% dos estudantes tem problemas de leitura – acham muito cansativo. Portanto na ‘Era da Informação’ ainda temos essas preciosidades espalhadas pelo Mundo.





Políticos que se queixam da imprensa são como comandantes de navios que se queixam do mar. (Mark Twain)