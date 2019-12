Veículos zero quilômetro passam a ser arrematados em leilões pela internet

Automóveis oferecidos em pregões possuem valores mais acessíveis em comparação com os tradicionais financiamentos e consórcios

Nunca foi tão fácil e tão vantajoso para o consumidor brasileiro adquirir um veículo novo em folha. Entre dezembro e janeiro, as concessionárias de automóveis lançam uma série de facilidades e benefícios para ampliar as vendas de zero quilômetro no período -- entre eles, taxa zero no financiamento, carência para o pagamento da primeira parcela e descontos excepcionais.





Muitas concessionárias, inclusive, têm anunciado na internet dezenas de vantagens para os consumidores, como, por exemplo, pagar o valor cheio da tabela FIPE no automóvel usado ofertado pelo consumidor na troca pelo modelo zero quilômetro.





Outro benefício é a queda na taxa de juros nas linhas de financiamento. Segundo dados divulgados pela Bolsa de Valores B3 (Bolsa, Brasil, Balcão), as vendas de veículos financiados em novembro de 2019 foi a maior desde 2014, atingindo 526 mil unidades. Nos veículos novos, houve um aumento de 4,6% em relação a novembro de 2018; nos usados, a alta foi de 11,1%, com o mercado ainda mais aquecido.





Além das já conhecidas concessionárias de automóveis, os consumidores têm hoje a possibilidade de arrematar veículos zero quilômetro em leilões pela internet. Somente na Sodré Santoro, com 40 anos no mercado de organização de leilões no Brasil, do total de carros ofertados pela empresa este ano, 463 lotes foram de modelos novos, que possuem valores mais acessíveis em comparação com os tradicionais financiamentos e consórcios, já que tais produtos chegam diretamente das montadoras para o portfólio da organização.





Os pregões online tornaram-se, portanto, um grande canal para os consumidores brasileiros de automóveis. Muitos veículos, sobretudo os seminovos, são oferecidos por meio de leilão judicial , onde os itens inadimplentes retornam às operadoras de financiamento, que, por sua vez, disponibilizam ao público por meio de pregões.





Entretanto, o leiloeiro Moacir De Santi, da Sodré Santoro, lembra que, via de regra, os veículos zero quilômetro encaminhados para leilão são modelos que não fazem parte do perfil de produtos das concessionárias de automóveis no país pelo fato de apresentarem desde pequenos riscos e amassados, que ocorrem, por exemplo, no transporte das fábricas às lojas, até avarias maiores. “Por isso, é importante se atentar aos detalhes de cada item leiloado, ler o edital e conferir as informações sobre o estado geral do veículo”, acrescenta.





Segundo De Santi, os lotes com veículos zero quilômetro ainda são novidade para os compradores brasileiros, e há um grande esforço das organizadoras de pregão para difundir essa realidade e desmistificar o pensamento de que um leilão oferta somente itens usados.