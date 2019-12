Deputado Lídio Lopes encerra 2019 com projetos, emendas e ações sociais no MS

Lidio Lopes finaliza o primeiro ano do seu 3º mandato como deputado estadual em Mato Grosso do Sul com atuante ação parlamentar alem de um extenso trabalho com seus projetos sociais. Na Assembleia Legislativa destaca-se por ser atualmente o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, considerada a comissão de maior importância da Casa de Leis e que finalizou o ano com atuação histórica com mais de 500 projetos analisados pela comissão.

As ações do projeto social “Unidos pela Fé” movimentaram os municípios de Mato Grosso do Sul durante 2019. Mantido pelo deputado estadual Lidio Lopes, o projeto social prestou serviços por meio da equipe de profissionais das áreas médica, odontológica e jurídica que disponibilizou atendimentos em um ônibus adaptado à população das cidades de Eldorado, Rio Brilhante, Naviraí, Douradina, Guia Lopes, Jardim, Corumbá, Ladário, Ponta Porã, Sonora e diversos bairros de Campo Grande.





Desde 2017, quando inaugurou no aniversário da Capital, com a Marcha para Jesus, o trio elétrico “Trombeta” tem percorrido o interior do estado. Em Campo Grande, o trio reuniu milhares de pessoas de todas as denominações em um grande evento de louvor, durante a Marcha para Jesus com um público estimado em de 100 mil pessoas. O trio Trombeta também atendeu eventos gospel nos municípios de Japorã, Mundo Novo, Ponta Porã, Eldorado, Cassilândia, Sonora, Bonito, Rio Brilhante, Três Lagoas, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Naviraí, Santa Rita do Pardo e Bandeirantes.





No decorrer do ano, o deputado apresentou na Assembleia Legislativa de MS diversos Projetos de Lei, bem como indicações, requerimentos e moção de congratulação. Dentre as matérias destacam-se a lei nº 5385/2019 que dispõe sobre a permissão para visitação a pacientes, de animais domésticos e de estimação em hospitais públicos e privados, contratados, conveniados e cadastrados no sistema único de saúde sus no Mato Grosso do Sul.





Alem da lei nº 5364/2019 que cria o programa estadual para o incentivo à utilização da Musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de pessoas com deficiência, síndromes e/ou transtorno do espectro autista (TEA). O projeto de lei foi apresentado após solicitação dos pais dos portadores do Transtorno do Espectro Autista visando facilitar o acompanhamento e condução do tratamento da doença. De acordo com o projeto a musicoterapia deverá ser realizada em clínicas de reabilitação e outras instituições públicas e privadas no estado de Mato Grosso do Sul, por profissionais habilitados.





E foi nesse ano que solicitamos a continuidade dos trabalhos da Frente Parlamentar de Defesa da Assistência Social e como coordenador da Frente ao longo de 2019 durante as reuniões debatemos diversos assuntos da assistência social dentre elas o encontro com prefeitos dos municípios do Estado; envio de carta, ao Congresso Nacional, com os desafios vivenciados pela área no MS; e articulação de agenda com o Ministro da Cidadania, Osmar Terra.





“Foi um ano de muito trabalho, muitos desafios e projetos polêmicos porem conseguimos encerrar com sentimento de dever cumprido pois zelamos sempre pelo melhor para o cidadão, e que em 2020 possamos continuar atendendo as demandas solicitadas e também nossos atendimentos dos projetos sociais”, destaca Lidio Lopes.





E no âmbito nacional o deputado Lidio Lopes (Patriota) foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) para o ano de 2020. A eleição foi realizada no encerramento da 23ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE) realizada em Salvador no mês de novembro. O encontro reuniu parlamentares estaduais e federais, servidores, prefeitos, vereadores e convidados em geral. A novo presidente da Unale é a deputada baiana, Ivana Bastos. A União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – Unale é composta atualmente por 1059 deputados estaduais de todo o país e tem como foco principal a qualificação dos parlamentares associados, auxiliando assim o planejamento de políticas públicas e debates que beneficiam e abrangem todos os cidadãos.





