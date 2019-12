Trio bloqueia rotatória para assaltar motoristas e apedreja adolescente

Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram preso e um adolescente foi apreendido

Adolescente, de 15 anos, foi agredido pelo trio que fazia bloqueio em rotatória (Foto: Marcos Maluf)

Com um veículo gol vermelho, dois jovens, de 18 e 19 anos, e um adolescente, de 15 anos, fizeram um bloqueio na rotatória da Avenida Guaicurus com a Rua Lagoa da Prata, em Campo Grande, para assaltar motoristas que passavam pelo local na noite deste sábado (29). O trio parou e apedrejou um adolescente, de 15 anos, e em seguida roubou a gasolina e a motocicleta da vítima.









Para assaltar os motoristas que passavam pelo local, além do bloqueio, o trio pedia ajuda dizendo que estava sem gasolina. O adolescente, de 15 anos, parou para ajudar e foi agredido com pedradas no rosto por um dos jovens, enquanto os outros dois integrantes do grupo roubavam a vítima.





A polícia foi acionada, os dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos e um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga. O trio vai passar por audiência de custodia nesta segunda-feira (30).





Após buscas no bairro São Conrado, a moto roubada foi encontrada e apreendida porque o adolescente não tinha documentos. A vítima relatou a polícia que estava voltando para casa por volta das 21h depois de sair da avó.





No início da manhã deste domingo (29) o pai de um dos envolvidos no bloqueio foi até a delegacia e pediu desculpa ao adolescente agredido.





Por: Fernanda Palheta e Danielle Matos