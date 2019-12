Sobrevivente de acidente em que filhos morreram passou por cirurgia

Trio foi atropelado depois de condutor furar bloqueio da PRF

Motorista foi preso em flagrante e encaminhado para delegacia do município de Nova Andradina (Foto: Márcio Rogério/Nova News)

Mulher que teve dois filhos mortos em acidente ocorrido na noite deste sábado, próximo à rotatória que conecta BR-267 e MS-134, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, município distante 300 quilômetros de Campo Grande, passou por cirurgia na perna e está estável.





O trio foi atropelado por motorista em fuga depois de ter furado o bloqueio da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Simone Silva está internada no Hospital Regional de Nova Andradina.





Ela foi encaminhada para a unidade de saúde depois de ser atropelada junto com os filhos, uma menina maior de idade e um menino de 10 anos. Os dois morreram no local.





Após atropelar o trio, o condutor do Kia Cerato, com placas de Vitória da Conquista (BA), bateu em uma carreta e foi preso em flagrante. De acordo com o site Nova News, ele foi entregue na primeira delegacia de Nova Andradina.









Por: Tainá Jara e Fernanda Palheta