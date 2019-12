TRÊS LAGOAS| Pelotão Mirim representa o Município nos Jogos do PROFESP em Campo Grande

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio de um grupo de crianças e adolescentes, de 10 a 15 anos, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV “Pelotão Mirim”, mantido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea - 3ªBia AAAe do Exército Brasileiro, participou dos Jogos do Programa Forças no Esporte (PROFESP), em Campo Grande, no período de 08 a 13 de dezembro.





Em meio a 14 delegações municipais de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas ficou em 3º lugar na classificação geral e conquistou medalhas e troféus nas modalidades Cabo de Guerra, Voleibol, Futsal, Futebol Society, Judô, Orientação, Atletismo e Concurso Cultural.





Acompanhados da secretária de Assistência Social, Vera Helena Arsioli Pinho; coordenadora do SCFV “Pelotão Mirim”, Vera Lúcia Batista de Souza; educador social Márcio Aurélio de Paula; e do sargento Caldas da 3ª Bia AAAe, as crianças e adolescentes estiveram na sala de reuniões do Gabinete do prefeito Angelo Guerreiro, na manhã desta sexta-feira (20), para agradecer o apoio e mostras as medalhas e troféus conquistados em Campo Grande.





Junto com as medalhas, as crianças e adolescentes também foram presenteados com bonés, camisetas, mochilas e garrafas para água, como informou a coordenadora Vera Lúcia.

“Estamos aqui, na visita ao nosso prefeito Angelo Guerreiro para mostrar as conquistas destas crianças e adolescentes e também agradecer o apoio que ele nos tem dado em tudo o que realizamos nos nossos SCFVs”, ressaltou a secretária Vera Helena.





Por sua vez, representando o comando da 3ªBia AAAe, o sargento Caldas elogiou a disciplina e comportamento das crianças e adolescentes do SCFV. “Eles foram exemplo de comportamento, garra e disciplina em todos os lugares que estivemos”, disse o sargento Caldas.





“Parabéns a todos pelas conquistas e por terem representando bem a nossa Cidade. Aproveitem bem as oportunidades que estão sendo oferecidas a todos vocês, para que continuem sendo cidadãos do bem”, manifestou o prefeito Angelo Guerreiro.





O PROFESP, criado em 2003, é uma vertente do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e em parceria com o Ministério do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário.



