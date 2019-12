Deputado Coronel David encerra 2019 com conquista para forças de segurança e reconhecimento da sociedade

O ano de 2019 foi de muita produtividade e garantia de direitos para aqueles que apostaram no nome de Coronel David (PSL)

O ano de 2019 foi de muita produtividade e garantia de direitos para aqueles que apostaram no nome de Coronel David (PSL). Considerado o deputado mais atuante da Assembleia Legislativa, David protagonizou ações que garantiram a nomeação de mais de 1 mil policiais penais, além de lutar pela homologação do concurso da Polícia Militar e Bombeiros do Estado, que estão há dois anos esperando para que se iniciem cursos de formação.





“É importante para ampliar o efetivo da PM e dos bombeiros, com mulheres e homens valorosos, que confiaram em um concurso, passaram e agora podem contribuir com a segurança da sociedade. Vamos buscar esses resultados até o final de cada etapa, como temos feito desde que eu era comandante da PM, antes mesmo de ser eleito, sempre valorizando as forças de segurança”, lembrou o deputado. “Também contemplamos os atuais policiais, por meio de cursos de formação de sargentos e promoção funcional daqueles que prestam bons serviços e merecem reconhecimento”, pontuou.





Além disso, mais uma conquista foi comemorada, já que graças a emenda supressiva apresentada pelo parlamentar contra o projeto do Executivo Estadual que impedia militares que estivessem respondendo qualquer tipo de inquérito ou processo de se aposentarem. “Não poderia jamais aceitar colocar os policiais maus no mesmo patamar que os bons. Isso é injusto e ilegal, por isso apresentei imediatamente esta emenda para que os direitos dos militares pudessem ser preservados. Estarei sempre em combate contra a injustiça e trabalhando pelo bem da segurança pública de Mato Grosso do Sul”, destacou Coronel David.





Pelos militares





O projeto do Governo que tentava acrescentar dispositivos e alterar a redação dos artigos 90 e 95, do Estatuto dos Militares sugeria “não ser concedida a transferência para a reserva remunerada, a pedido, ao policial militar que estiver respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, cumprindo pena de qualquer natureza, para oficiais e praças do sexo masculino e feminino de 70 e 65 anos respectivamente”.





Pelas mulheres





O olhar sensível para combater a violência contra mulher também fez parte das ações do deputado Coronel David, ao apresentar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) para barrar que condenados com trânsito em julgado pela Lei Maria da Penha assumam cargos públicos. “Sabemos da importância do tema, desde o início do ano fizemos várias ações, cartilhas explicativas, blitz educativas ensinando as mulheres a buscarem seus direitos e como elas devem proceder em casos de violência. Uma linguagem direta, sem dar trégua para os covardes”, complementou.





Com a participação da população, David apresentou centenas de indicações solicitando melhorias em todos os municípios do Estado e trabalhou com as portas do gabinete sempre abertas para quem o procurou. “E em 2020, espero contar com todos novamente, reafirmando meu compromisso com os valores que me fizeram chegar até a Assembleia, com um mandato participativo e realmente em prol da população de Mato Grosso do Sul”, finalizou.









ASSECOM