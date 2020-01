TRÊS LAGOAS| Fique atento às informações sobre a festa de Réveillon

A festa que acontecerá daqui a pouco no Balneário Municipal foi pensada pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Cultura, com muito carinho, para que a chegada de um novo ano seja agradável e divertida para todo o povo três-lagoense e visitantes. Confirma as informações básicas sobre a festa:





- Os portões serão abertos às 21h, e a população poderá aproveitar dois shows sertanejos com as duplas “Carvalho e Balduíno” e “Zé Felipe e Gabriel”. A queima de fogos terá a duração de 15 minutos.





- É proibida a entrada de menores de 18 anos sem os pais ou responsáveis. Menores também não podem consumir bebidas alcoólicas no local, que terá o apoio da Polícia Militar e Conselho Tutelar.





- Vá preparado para consumir muitas coisas que serão comercializadas nos quiosques de entidades filantrópicas, como vários pratos e diversas bebidas. Por conta disso, e também da segurança, não é permitida a entrada com bebidas, principalmente em garrafas de vidro.





- A festa acontecerá até as 3h, então, tenha alguém responsável para dirigir que não tenha consumido bebida alcoólica e evite acidentes na volta para a casa.





