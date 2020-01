Senador Nelsinho Trad fecha 2019 com liberação de R$ 78, 2 milhões da União para MS e espera mais recursos federais

O senador Nelsinho Trad fechou o ano de 2019 com a liberação nesta terça-feira (31) de mais R$ 850 mil, R$ 208 mil do Ministério do Desenvolvimento Regional para obras do Anhanduí, Cabaças e Areia em Campo Grande e R$ 642,5 mil do Ministério da Cidadania, sendo 187 mil do para Coronel Sapucaia e R$ 455 mil para Douradina, recursos investidos em infraestrutura ao esporte e lazer dos municípios. Com esses valores, o parlamentar conquistou cerca de R$ 78,2 milhões liberados do Governo Federal para Mato Grosso do Sul em seu primeiro ano de mandato.





O parlamentar finaliza o ano ainda com expectativas de mais recursos federais, conforme alguns valores já empenhados (garantias de que serão pagos no futuro). “2019 foi de muito trabalho, conseguimos pagamentos de emendas antigas e estamos fechando com esperança para começar 2020 com mais verbas para o nosso Estado”, comentou o senador Nelsinho Trad.





Nessa segunda-feira, o senador percorreu pelos ministérios e instituições em Brasília e recebeu da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (Sudeco) a programação de mais R$ 32 milhões para obras de asfalto em 12 municípios. Em um programa, estão previstos R$ 7,5 milhões, sendo R$ 2,5 milhões para obras de pavimentação, nos bairros Rincão Bonito, Vila América, Vila Machado, Vila Recreio e região central de Bonito e cinco municípios Ribas do Rio Pardo, Itaquiraí, Chapadão do Sul, Bandeirantes e Paranaíba, para cada um o valor de R$ 965 mil para obras também de asfalto.





Segundo o senador Nelsinho Trad, a Sudeco prevê ainda R$ 25 milhões para Campo Grande, Dourados, Corumbá, Costa Rica e Deodápolis em outro programa de investimentos. “R$ 10 milhões para obras da Avenida Duque de Caxias do aeroporto até Indubrasil, R$ 5 milhões para sistema viário de Dourados, R$ 4 milhões para pavimentação em Corumbá, no Bairro Guatós, R$ 2 milhões para asfalto em Costa Rica, no Residencial Jatobás II e R$ 4 milhões para obras de drenagem e pavimentação em Deodápolis, no Jardim América. Se os contratos dos municípios estiverem com todos os documentos necessários, vão receber esses valores da Sudeco”, comentou o senador.





Por intermediação do senador ao ministro Gustavo Canuto, o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) recebeu a solicitação de R$ 19 milhões para projetos de 10 municípios de MS e dois do Governo do Estado que poderão ser disponibilizados em 2020. São eles: pavimentação da MS-165, no Sul do Estado, o fortalecimento da cadeia produtiva da erva mate, a reforma do Parque Municipal de Miranda, a construção de pontes em Jateí, pavimentação de ruas em Campo Grande, no Bairro Jardim Botafogo, asfalto para Antônio João, máquinas agrícolas para Sete Quedas, asfalto para Brasilândia, na Avenida Brasil, asfalto para Coronel Sapucaia, escavadeira para Itaquiraí e obras de drenagem em Ivinhema. “Agradeço a todos que confiaram em mim, estou batalhando para honrar o compromisso com Mato Grosso do Sul”, destacou o senador Nelsinho Trad.









ASSECOM