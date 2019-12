Representando a ALEMS, Professor Rinaldo ressalta importância do TRE-MS

©Grég Medeiros

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) participou da solenidade em comemoração aos 40 anos da Justiça Eleitoral em Mato Grosso do Sul. O evento foi realizado ontem (16), no Plenário da Corte Eleitoral, e prestigiou autoridades e personalidades que contribuíram para a construção da história do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).





Para o deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB), que na ocasião representou a Assembleia Legislativa, "o TRE do Mato Grosso do Sul, ao longo destes 40 anos, tem demonstrado importantes avanços na consolidação do direito à cidadania, possibilitando o fortalecimento do Estado Democrático de Direito e se tornou um exemplo para o nosso Brasil no que diz respeito à celeridade e transparência, elevando muito a credibilidade do processo eleitoral".

©Grég Medeiros Durante a cerimônia, foram entregues uma medalha e uma placa para cada homenageado, chefes dos Poderes do Estado, integrantes do Tribunal Pleno e alguns desembargadores aposentados. As homenagens também se estenderam a servidores e magistrados de Campo Grande e do interior.





Também foi apresentado vídeo institucional retratando a trajetória do tribunal, que ao longo desses 40 anos trabalhou para garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.

©Grég Medeiros





ASSECOM