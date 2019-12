Flamengo vence Al-Hilal de virada no Catar e está na final

Rubro-negro levou susto no início, mas venceu a partida por 3 a 1. Agora, espera o vencedor de Liverpool x Monterrey

O Flamengo é o primeiro finalista do Mundial de Clubes da Fifa. O time brasileiro derrotou o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por 3 a 1 nesta terça-feira (17) e garantiu vaga na decisão do torneio, em Doha, no Catar.





Mas quem olha somente o placar, engana-se ao acreditar quem foi tarefa fácil. O Rubro-negro saiu atrás no placar. Salem Al-Dawasari abriu o placar para o time árabe logo aos 17 minutos de jogo.





A reação do Rubro-negro começou somente na segunda etapa. Arrascaeta empatou aos 3 minutos. Bruno Henrique virou, aos 32, e Al-Bulayhi, contra, acabou marcando o terceiro gol brasileiro na semifinal. No minuto seguinte, Carrillo foi expulso ao acertar um pontapé em Arrascaeta.





O Flamengo disputará o título do Mundial contra o vencedor de Liverpool-ING x Monterrey-MÉX, que se enfrentam na quinta-feira. A decisão está marcada para sábado. O Rubro-negro busca seu segundo título. O primeiro foi obtido em 1981 justamente contra o Liverpool, favorito no confronto de amanhã.





Por: Gabriel Neris