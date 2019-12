Natal será de calor de 34°C e possibilidade de pancadas de chuva em MS

Na Capital, há previsão de chuva no período da tarde

O feriado de Natal, nesta quarta-feira (25), será de predomínio de calor em Mato Grosso do Sul, mas com possibilidade de pancadas de chuva, segundo prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande e nas cidades da região sul, o dia amanheceu com céu claro, mas há previsão de pancadas de chuva podendo ser acompanhadas de trovoadas. A temperatura máxima será de 31°C na Capital, Dourados, Amambai, Mundo Novo, Naviraí, Ponta Porã e Vicentina.





Na região leste, o dia será de céu parcialmente nublado e há possibilidade de chuva no período da tarde. A máxima será de 33°C em Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Selvíria, Paranaíba e Ribas do Rio Pardo.





No Pantanal, o calor poderá chegar aos 34°C. Há previsão de chuva à tarde em Aquidauana, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho.









Por: Kerolyn Araújo