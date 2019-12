Meu diploma EAD será valorizado no mercado?

Saiba o que conta em relação ao ensino a distância

Fazer uma faculdade envolve muitas questões, como tempo disponível, dinheiro e qualidade de ensino. Por isso, outros modelos de educação são levados em conta por profissionais e estudantes que precisam de maior flexibilidade no momento de estudar, tanto em relação a custos quanto em relação a horários.





Mesmo que cada vez mais comum, o ensino a distância ainda é motivo de desconfiança entre algumas pessoas, que questionam a valorização dessa modalidade de estudo dentro do mercado de trabalho. Entretanto, não é preciso se preocupar quanto a isso, já que os recrutadores concentram a avaliação em outras questões e não unicamente no modelo de ensino do candidato.





Na hora de ser considerado para uma vaga, a qualidade da faculdade cursada e sua nota no MEC, além da carga horária, são os pontos que mais pesam na avaliação. Por isso, caso tal modelo de ensino seja escolhido, é importante optar por uma boa faculdade, aumentando as chances de ter o diploma valorizado após a graduação.





Para muitos recrutadores, inclusive, um diploma EAD pode passar uma imagem de alguém comprometido e organizado, uma vez que o estudante é responsável por estabelecer seus próprios horários, nem sempre sendo supervisionado por um tutor ou professor.





Crescimento da modalidade no Brasil





De acordo com o Censo da Educação Superior publicado em 2018, o número de matrículas em cursos de ensino superior a distância apresentou um aumento de 17,6% de 2016 para 2017, sendo o maior salto desde 2008. No mesmo período, foi avaliado que o número de de estudantes em cursos presenciais diminuiu 0,4%, fato que exemplifica o crescimento da modalidade de ensino a distância no Brasil.





O aumento da escolha por esse modelo de ensino tem relação com vários fatores. A decisão de fazer uma faculdade já estando inserido no mercado de trabalho, além do tempo gasto para se locomover até o local do curso, fazem a diferença para os brasileiros que querem fazer o ensino superior. Custo é outro ponto importante. De acordo com a Hoper Educação, a mensalidade média no EAD é de R$ 265, enquanto a mensalidade média presencial em 2017, era de R$ 779, fator que também pode ser decisivo no momento da escolha.