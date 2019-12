BATAGUASSU| Orquestra abrilhanta noite da chegada do Papai Noel

A Orquestra de Câmara do Oeste Paulista (O.C.O.P.) acompanhada pelo maestro Luizão, de Presidente Prudente (SP), abrilhantou a chegada do Papai Noel realizada no último domingo, dia 15 de dezembro, em Bataguassu.





Por volta das 20 horas, o “bom velhinho” chegou à praça Jan Antonin Bata, que está toda ornamentada com elementos natalinos (Papais Noéis, Renas, luzes, etc).





A O.C.O.P apresentou ao público presente a Parada de Natal, que faz parte do projeto "Natal Mágico in Concert", idealizado pelo maestro Luizão e que trouxe ao município músicas clássicas natalinas, com o objetivo de resgatar a tradição e magia do Natal.





Cerca de 20 músicos componentes da orquestra participaram da apresentação, que durou pouco mais de uma hora.

Presente na atividade, o prefeito do município, Pedro Arlei Caravina (PSDB) destacou que é motivo de alegria poder proporcionar eventos culturais para a população de Bataguassu. " Encerramos nossa programação de aniversário em grande estilo, com essa Cantata de Natal especial e emocionante. Desejo antecipadamente a toda população de Bataguassu um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações", falou o gestor.





Estiveram presentes no evento, o presidente da Câmara de Vereadores, Ley do Gás; o vereador Dennis Thomazini; além dos secretários municipais de Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva; e de Esportes e Lazer, Francisco Lopes Cardoso Júnior (Júnior Batata) e população em geral.





O.C.O.P





Em atividade desde setembro de 2010, a O.C.O.P surgiu da ação do “Projeto Camerata – Formação de Orquestra”, idealizado pelo músico Luiz Antonio Peres Filho (Maestro Luizão) e em desenvolvimento há mais de 22 anos pelo Projeto Camerata, sediado na cidade de Presidente Prudente, com a finalidade de oportunizar o interesse pela música e formar músicos de orquestra.





CASA DO PAPAI NOEL





Desde segunda-feira, dia 16 de dezembro, a Casa do Papai Noel (Chalé Municipal na Avenida Porto XV de Novembro) está aberta para visitação em Bataguassu.





O "bom velhinho" estará a disposição da comunidade para registros fotográficos, das 19 às 22 horas (horário Brasília) até o dia 23 de dezembro (segunda-feira).













Por: Bianca Lima