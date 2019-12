Homem fura bloqueio, atropela e mata duas crianças durante perseguição

Mãe também foi atingida e socorrida em estado grave

Após atropelar três, homem bateu em carreta, foi preso e quase linchado por moradores (Foto: Jornal da Nova)

Duas crianças morreram e a mãe está ferida em estado grave após atropelamento na noite deste sábado (28), próximo à rotatória que conecta BR-267 e MS-134, no distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina - distante 300 quilômetros de Campo Grande. O homem que causou o acidente fugia da PRF (Polícia Rodoviária Federal) após furar bloqueio.









Segundo informações do Jornal da Nova, as duas crianças, possivelmente um casal, morreram no local. A mãe, uma professora, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada até unidade hospitalar de Nova Andradina.





Após atropelar o trio, homem bateu em uma carreta e foi preso. Revoltados, moradores do distrito tentaram linchar o rapaz e chegaram a chacoalhar o veículo em que ele estava, um Kia Cerato com placas de Vitória da Conquista (BA).





Além da PRF e dos Bombeiros, a Polícia Militar também atende a ocorrência.









Por: Jones Mário