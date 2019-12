Último domingo do ano será de sol e calor de 38°C em Mato Grosso do Sul

Com o calor, a meteorologia prevê chuvas isoladas durante a tarde no Estado

Em Campo Grande o dia amanheceu com céu claro ©REPRODUÇÃO

O último domingo do ano (29) será de sol e calor em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a temperatura máxima chega a 38°C. A meteorologia também prevê chuvas isoladas durante a tarde na região norte e noroeste do Estado.





Em Campo Grande amanheceu com céu claro, mas a previsão é de chuva no fim do dia. Na manhã de hoje os termômetros marcavam 25°C. Durante o dia, a máxima pode chegar a 34°C.





Já no interior, neste domingo, as máximas chegam a 36°C. No Pantanal, em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, o tempo ficar parcialmente nublado e os termômetros podem chegar a 34°C. Em Três Lagoas, Paranaíba, Brasilândia e Taquarussu as temperaturas variam entre 25°C e 34°c.





Em Dourados, Angélica, Caarapó, Mundo Novo, Itaquiraí, Deodápolis, Ponta Porã e Naviraí, a previsão também é de chuva no período da tarde com calor de 32°C.





Por: Fernanda Palheta