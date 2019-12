Decreto oficializa nova tarifa de ônibus em R$ 4,10 e linha executiva em R$ 4,90

Reajuste foi de R$ 0,15 nas linhas convencionais

O reajuste na tarifa do transporte coletivo de Campo Grande foi oficializado em decreto publicado nesta sexta-feira (27) no Diário Oficial de Campo Grande. Conforme o que determinou o prefeito Marquinhos Trad (PSD), a tarifa passa a R$ 4,10 nas linhas convencionais a partir deste sábado (28).





O aumento de R$ 0,15 na tarifa atual, segundo disse o prefeito no último dia 20, representa um reajuste previsto em contrato firmado entre o município e o Consórcio Guaicurus.





No decreto publicado hoje, consta que o valor da nova tarifa passou por análise da Agereg (Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos) e da Agetran (Agência Municipal de Trânsito). “Fica a Agência Municipal de Transporte e Trânsito com a incumbência de fiscalizar o cumprimento do disposto na Estrutura Tarifária do Sistema Municipal de Transporte Coletivo”, afirma o decreto.





Ainda conforme o documento, as linhas executivas terão tarifa de R$ 4,90 e em 7 datas especiais será cobrado R$ 1,65. O valor da passagem terá redução nas seguintes datas: Dia do Trabalho, Dia das Mães,





Dia dos Pais, Aniversário de Campo Grande, Finados, Natal e Ano Novo. Esse desconto só é válido para pagamento no cartão eletrônico.





Aumento





Na última quinta-feira (19), houve uma reunião técnica da equipe responsável pelo cálculo do valor anual da passagem e ônibus em Campo Grande e terminou com a sugestão de reajuste do valor atual, de R$ 3,95, para R$ 4,11. A questão ainda está em análise e vai passar ainda pelas mãos do prefeito Marquinhos Trad (PSD).





O aumento da tarifa acontecerá apenas em 2020, mas pouco depois da prefeitura anunciar o retorno da cobrança do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) do Consórcio Guaicurus.





Por: Aliny Mary Dias