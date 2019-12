BATAGUASSU| Prefeitura promove Réveillon

A Prefeitura de Bataguassu realiza na próxima terça-feira, dia 31 de dezembro de 2019, a tradicional Festa de Réveillon. O evento que acontecerá simultaneamente em Bataguassu e no Distrito de Nova Porto XV garantirá a chegada de 2020 com muita alegria e animação.





Segundo o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB), em Bataguassu, a festa será realizada no Centro de Eventos "João Leme", com início às 23 horas (horário de Brasília) e show da banda Metrópole.





No Distrito de Nova Porto XV, através de organização da Subprefeitura, a festa ficará concentrada no Centro de Eventos "Bel da Reta A-1”, no bairro da Reta A-1, com animação da banda Marajoara, na mesma data, a partir das 23 horas (horário de Brasília).





Em ambos os locais, durante a comemoração, haverá contagem regressiva, queima de fogos à meia noite, sorteio de bicicletas além de praça de alimentação.





As festividades contarão com apoio das Polícias Militar, Civil, Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros e segurança privada. "Convidamos a todos para participar conosco dessa grande festa que marcará o início de mais um ano em nosso município", frisou Caravina, que é presidente da Assomasul.





O Réveillon tem entrada gratuita.





Sorteio Aciaba





Durante a Festa da Virada do Ano, a Associação Empresarial de Bataguassu (Aciaba) realizará o sorteio da campanha "Fim de Ano Premiado". Serão sorteadas cinco bicicletas elétricas.





A Prefeitura de Bataguassu é parceira da campanha.









Por: Bianca Lima