Comissão presidida pelo deputado Neno Razuk realiza 1o Fórum de Caciques da Capital

Lideranças de comunidades indígenas urbanas e rurais de Campo Grande estarão reunidas nesta quinta-feira (19), no 1o Fórum de Caciques de Campo Grande, realizado pela Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas, presidida pelo deputado estadual Neno Razuk.





A partir das 14 horas, representantes de pelo menos 14 comunidades indígenas estarão reunidos no Plenarinho Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa, para tratar sobre questões que visam o desenvolvimento das localidades e melhoria da qualidade de vida de quem vive nas comunidades.





“A situação dos indígenas que estão inseridos em comunidades tão próximas da Capital tem características muito próprias e que demandam uma discussão mais ampla e aprofundada em busca de alternativas de desenvolvimento”, avalia do deputado. Segundo ele, o principal objetivo é encontrar alternativas que envolvam o poder público e a comunidade numa parceria efetiva que tenha como foco o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.





Depois de uma série de reuniões preparatórias, com levantamento ainda inicial das necessidades, os caciques das principais comunidades indígenas da região de Campo Grande concordaram com a realização do fórum. “Estamos cumprindo nosso papel de estimular o debate, apontar caminhos e unir forças para buscar a solução”, afirma o deputado que deverá presidir a reunião do Fórum desta quinta-feira.





Serviço





1º Fórum de Caciques de Campo Grande. Quinta-feira (19), às 14 horas. Plenarinho Nelito Câmara, Assembleia Legislativa.





ASSECOM