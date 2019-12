BATAGUASSU| Idosos do Município são contemplados com passeio ao Terra Parque Eco Resort em Pirapozinho

Cerca de 100 idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Melhor Idade de Bataguassu e do Distrito de Nova Porto XV vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres estão desde ontem, dia 16 de dezembro, passeando no Terra Parque Eco Resort, em Pirapozinho, interior de SP.





De acordo com a chefe da pasta, Regina Duarte de Barros Dovale, a atividade marca o encerramento dos atendimentos voltados ao público idoso deste ano.





Regina comenta que os atendidos estão participando de atividade recreativas oferecidas pelo complexo de lazer (piscinas, sala de jogos, baile, entre outras) e desfrutando das atrações do local. Eles também estão sendo agraciados com alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e jantar), tudo custeado pela Prefeitura.





Acompanham os idosos, que retornam hoje, dia 17 de dezembro, do passeio, a coordenadora do SCFV, Maria Passos, a educadora física do Clube da Melhor Idade, Graciele Liberato e demais servidores do Clube além de técnicos de referência da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres.









Por: Bianca Lima