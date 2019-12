CAPITAL| Prefeitura de Campo Grande arrecada R$ 40,4 milhões com duas edições do Refis

Este recurso foi obtido nas duas etapas do Refis que foram abertas neste final do ano

Central do IPTU no último dia do Refis ©Gabriel Neris

A Prefeitura de Campo Grande arrecadou R$ 40,4 milhões com o Refis, somando os dois períodos abertos para renegociar as dívidas neste fim de ano. Segundo o secretário municipal de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, o recurso recuperado foi acima do esperado e vai ajudar as contas públicas.





A primeira etapa do programa no final do ano, que funcionou de 11 de novembro a 5 de dezembro, já tinha arrecadado R$ 15,7 milhões. Depois foi aberto um novo período de 11 a 23 de dezembro, “Refis Natalino”.





“Foi bem acima da expectativa e assim conseguimos recuperar uma parte da dívida, que já era considerada perdida. Este recurso segue para o tesouro e já é usado logo para pagar as contas, como uma forma de tapa buraco”, explicou Pedrossian Neto.





O secretário também lembrou que na edição do meio do ano, a prefeitura já tinha conseguido recuperar R$ 37 milhões, que foi superado por esta etapa do final do ano. A procura se intensificou nos últimos dias de programa, tanto que ontem (23) havia uma fila antes de abrir as portas da Central do IPTU, tanto que logo que começou os trabalhos, o auditório ficou lotado.





Dívidas - Esta renegociação de dívidas inclui os débitos de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens e Imóveis) e ISS (Imposto sobre serviço de qualquer natureza). Na edição do meio do ano, que terminou em 11 de setembro, o município já tinha recuperado R$ 36,6 milhões.





Os contribuintes tiveram a opção de pagar à vista (dívida), tendo o desconto de 90% nos juros e multas, podendo escolher o parcelamento dos valores em até seis vezes, contando assim com 75% de desconto, além de pagar em 12 prestações, neste caso o descontou caiu para 30%. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) ponderou que foi uma grande oportunidade à população, já que segundo ele, não haverá edições do programa ano que vem.





Por: Leonardo Rocha