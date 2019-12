Governador determina e Fundesporte garante aumento de 30% no aporte financeiro aos clubes de futebol

Por determinação do governador Reinaldo Azambuja, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), garantirá aporte financeiro de R$ 820 mil aos clubes de futebol do Estado para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2020. O valor é 30% maior em relação aos R$ 622 mil repassados desde 2015.





O reajuste foi anunciado pelo diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, na terça-feira (17.12), durante coletiva de imprensa no auditório da 43ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, e confirmado após reunião entre o dirigente e representantes dos 10 clubes que entrarão em campo pelo Campeonato Estadual do ano que vem. Para autorizar o incremento, as equipes tiveram de justificar, com transparência, a necessidade do recurso.





Anualmente, com o aporte financeiro, o Governo do Estado auxilia os clubes futebolísticos nas despesas da competição, como taxa de arbitragem, além de hospedagem e alimentação nos jogos fora de casa. Para o certame de 2020, o acréscimo de 30% ajudará no custeio de materiais esportivos (bolas, coletes, uniformes, instrumentos de treinamento, entre outros).





“O governador quis aumentar o aporte neste ano para tentar resgatar e alavancar o nosso futebol, até porque algumas equipes cogitaram nem participar do campeonato. Conversei, posteriormente, com os representantes dos clubes e, de forma transparente, justificaram e acordamos que esse recurso a mais será utilizado em materiais esportivos. Após a confirmação, alguns clubes se motivaram a manter no campeonato em função disso”, afirma Marcelo Miranda. “O torcedor ganha, os clubes ganham. Temos uma preocupação muito grande com os clubes, que realmente fazem o campeonato acontecer”, completa.





Os R$ 820 mil serão divididos igualitariamente entre Esporte Clube Comercial, Aquidauanense Futebol Clube, Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Ponta-poranense, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão, Esporte Clube Águia Negra, Corumbaense Futebol Clube, Clube Esportivo Nova Andradina e Maracaju Atlético Clube. Segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2020 tem início no dia 22 de janeiro, com a partida entre Águia Negra e Ponta-poranense, às 20h30.





Clique aqui e confira a tabela completa de jogos.









Por: Lucas Castro - Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)