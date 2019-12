BATAGUASSU| Prefeitura distribui 500 cestas natalinas em atendimento a famílias de baixa renda

A Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres está realizando a distribuição de 500 cestas natalinas em atendimento a famílias de baixa renda assistidas pelos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) em Bataguassu e no Distrito de Nova Porto XV.





Segundo a chefe da pasta, Regina Duarte de Barros Dovale, as unidades foram direcionadas a famílias com o cadastro atualizado (Cadastro Único) dentro do ano de 2019 consideradas de baixa renda abrangendo a área do município (abrangendo assentamentos, fazendas e Distrito de Nova Porto XV). "Houve uma análise no cadastro dessas famílias assistidas pela secretaria e estão sendo atendidas as [famílias] mais carentes do nosso município", comentou a secretária.





Regina informou que a cesta contém 19 itens, alguns de primeira necessidade e outros alimentos típicos das festividades natalinas, como o panetone. Entre os mantimentos estão macarrão, creme de leite, milho verde e gelatina além de guloseimas como goiabada.

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) esteve presente durante a entrega de parte das cestas realizada no Cras I ontem, dia 18 de dezembro.





O gestor, que é presidente da Assomasul salientou a importância de apoiar as famílias com a oferta de alimentos voltados à ceia de Natal. "É um momento especial, de muita alegria, que fez parte da programação orçamentária da pasta de Assistência Social para que no final do ano pudéssemos beneficiar essas famílias, oferecendo a elas um Natal e um Ano Novo diferente, com produtos diferentes para consumo", disse ele.





Caravina lembrou que através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Política para Mulheres, são oferecidos durante todo o ano, amparo as famílias de baixa renda, entre elas, a oferta de auxílio financeiro e cestas básicas, todos serviços realizados por meio do Cras. "Sabemos que diante dessa crise financeira do País e com mais de 12 milhões de desempregado, situação que não é diferente em nosso município, a área da assistência social tem um papel fundamental em apoio aos mais necessitados", discursou.





Na oportunidade, o prefeito desejou a toda população de Bataguassu, Boas Festas. "Quero desejar um Feliz Natal a toda população de Bataguassu e que 2020 seja um ano de muitas realizações", finalizou.





A entrega das cestas natalinas prossegue nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro, nos Assentamentos e amanhã, dia 20 de dezembro, atenderá os moradores do Distrito de Nova Porto XV.









Por: Bianca Lima