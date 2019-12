BATAGUASSU| Inscrições para matrículas escolares de novos estudantes já podem ser realizadas via internet

Já está disponível através do site www.bataguassu.ms.gov.br , o período de inscrições para as matrículas escolares de estudantes que desejam ingressar nas instituições educacionais da Rede Municipal de Ensino (escolas e Centros de Educação Infantil). A ação é da Prefeitura de Bataguassu, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).





Conforme informado pela Semec, o procedimento será realizado de forma digital (online), por meio do site da Prefeitura ( www.bataguassu.ms.gov.br ), aba Cidadão ou através do link direto da Central de Matrículas ( https://educacaobataguassu.dyndns.org/matriculadigital/ ) e é o primeiro passo para pleitear vagas para o ano letivo de 2020. Pais e/ou pelos responsáveis legais de crianças em fase escolar devem ficar atentos, já que a inscrição não garante vaga imediata a Reme.





O secretário municipal de Educação e Cultura, Fábio Eduardo da Silva, explica que através da Resolução nº 005/2019, a Semec instituiu o Programa de Matrícula nas Escolas, que tem como finalidade regulamentar a escolha e a atribuição das vagas nos CEIs e escolas.





Fábio observa que o processo de matrícula para novos estudantes ocorrerá mediante a formalização de quatro etapas: inscrição pelos pais ou responsáveis no banco de dados no site da Prefeitura ( www.bataguassu.ms.gov.br ), aba cidadão feita até o dia 22 de janeiro de 2020; designação da criança/estudante nos CEIs e escolas pela Central de Matrículas; efetivação da matrícula na instituição de ensino pelos pais e/ou pelos responsáveis legais; e ensalamento da criança/estudante pela instituição de ensino.





Ele cita que a mudança no sistema de matrícula escolar que até o ano passado era realizada nas próprias instituições de ensino cumpre uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e também está prevista no Plano Municipal de Educação (PME). “O objetivo é que por meio desse procedimento seja efetivo o acesso democrático dos estudantes à educação. Desta forma, todos concorrem de forma igualitária à vaga além de que os pais poderão também acompanhar o processo de distribuição dessas vagas e fila de espera”.





Serviço





O procedimento de inscrição para matrícula escolar é a primeira etapa do processo de matrícula para novos estudantes e deve ser realizado por meio do link https://educacaobataguassu.dyndns.org/matriculadigital/





Mais informações na Secretaria Municipal de Educação e Cultura localizada na rua Dourados, 457, centro, ou pelo telefone (67) 3541-1470.









Por: Bianca Lima