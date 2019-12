EMPREGOS| Funtrab oferece 103 vagas em último dia de atendimento antes do Natal

Órgão funciona nesta segunda-feira (23) até 17h30min e retorna apenas na quinta-feira (26)

Último dia de atendimento antes do Natal, nesta segunda-feira (23) o funcionamento é regular na Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande. São 103 vagas disponibilizadas que vão desde barman até motorista de caminhão-carreta. Opções para PcD (Pessoas com Deficiência) também estão disponíveis.





Com maior disponibilidade, as principais oportunidades são para promotor de vendas PcD (14 vagas), motorista de caminhão-carreta (6), auxiliar de logística (5) e auxiliar de pessoal (3).



Serviço





Quem estiver interessado, deve ir à Funtrab portando RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Fundação funciona na Rua 13 de Maio, 2773, entre 7h30min e 17h30min hoje e retorna apenas na quinta-feira (26).





Confira a lista completa clicando aqui





Por: Aletheya Alves