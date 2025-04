Como é o desfile das escolas de samba no carnaval do Rio: bastidores, julgamento e emoção na Sapucaí

O carnaval do Rio é mundialmente conhecido pelo desfile das escolas de samba, uma celebração que mistura arte, música, dança e emoção em um dos maiores espetáculos a céu aberto do planeta. Mas o que muitos não sabem é o quanto de trabalho e organização está por trás de cada apresentação.

Neste artigo, vamos mostrar como funciona o desfile na Marquês de Sapucaí, desde os bastidores até o julgamento que define a campeã do carnaval carioca.

A preparação começa muito antes da folia

Para as escolas de samba, o carnaval começa bem antes de fevereiro. Logo após o fim do desfile de um ano, já começa a preparação para o próximo. São meses de planejamento, criação de enredos, produção de fantasias, construção de carros alegóricos e ensaios intensos com os integrantes.

Cada escola escolhe um tema (o enredo), que será contado por meio de samba, coreografias, adereços e alegorias. Esse enredo pode ser histórico, cultural, político ou até uma homenagem a uma figura marcante da sociedade.

A estrutura do desfile: alas, bateria e comissão de frente

Durante o desfile oficial, cada escola tem entre 60 e 70 minutos (dependendo do regulamento daquele ano) para percorrer os 700 metros da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio.

Os principais elementos do desfile são:

Comissão de frente: grupo que abre o desfile com uma apresentação teatral que introduz o enredo.



Mestre-sala e porta-bandeira: o casal responsável por apresentar o pavilhão da escola.



Bateria: o “coração” da escola, com cerca de 250 ritmistas que dão o ritmo do samba.



Ala das baianas: grupo tradicional com roupas rodadas e coreografias sincronizadas.



Carros alegóricos: estruturas gigantescas com cenografias incríveis.



Destaques e alas coreografadas: que representam partes do enredo em detalhes.



O julgamento: como é escolhida a campeã

Cada escola é avaliada por jurados especializados em diferentes quesitos, como:

Harmonia



Enredo



Fantasia



Alegorias e adereços



Samba-enredo



Comissão de frente



Mestre-sala e porta-bandeira



Evolução



Bateria



A pontuação final é divulgada em um evento público, transmitido ao vivo, que gera tanta emoção quanto os próprios desfiles.

Bastidores e emoção: a Sapucaí por dentro

Nos bastidores do carnaval do Rio, há emoção, tensão e muito suor. São milhares de pessoas envolvidas — desde costureiras e cenógrafos até coreógrafos, diretores de harmonia e foliões voluntários.

Desfilar é um sonho para muitos. E para quem assiste, é a chance de mergulhar em um espetáculo único, onde o povo vira artista e a avenida se transforma em palco de histórias e resistência.