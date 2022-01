Primeiro dia do ano tem pancadas de chuva e calor de 41ºC

Para a Capital, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada e temperatura máxima de 33ºC

O primeiro dia do ano amanheceu com céu aberto em Campo Grande, mas o tempo segue instável em Mato Grosso do Sul com chance de pancadas de chuvas e tempestades isoladas. O sábado será de muito calor na região do Pantanal com 40ºC em Corumbá e Porto Murtinho, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Campo Grande nesta manhã de sábado ©FRANCISCO BRITTO

Para a Capital, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada e temperatura máxima de 33ºC. Em Paranaíba e Sonora, as máximas serão de 31ºC, em São Gabriel do Oeste e Costa Rica 32ºC, em Selvíria 33ºC, em Miranda e Rio Verde de Mato Grosso 34ºC, em Rio Brilhante, Três Lagoas, Ladário, Naviraí, Sidrolândia e Água Clara 35ºC, em Nova Andradina, Dourados, Coronel Sapucaia e Ponta Porã 36ºC, em Mundo Novo 38ºC, em Corumbá 40°C e Porto Murtinho 41ºC.





No decorrer do dia as instabilidades vão diminuindo e, amanhã (dia 2), o tempo volta a ficar firme nas regiões pantaneira (Corumbá, Porto Murtinho), centro-norte (Sonora, Campo Grande), sudoeste (Dourados, Sete Quedas) e leste (Paranaíba, Três Lagoas), segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).









Por Viviane Oliveira