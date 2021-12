Veja o que abre e fecha em Campo Grande durante o Natal e Ano Novo

Shoppings e lojas da capital irão funcionar em horários diferentes

Confira o funcionamento dos estabelecimentos durante os dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, em Campo Grande.





Veja abaixo os horários:





Comércio





De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL-CG), na sexta-feira (24), véspera de Natal, o comércio em geral deve funcionar até às 17h. E lojas localizadas em shoppings e hipercenters, das 09h às 19h. Já no sábado (25), nenhum estabelecimento deve funcionar.





No dia 31, o funcionamento será até às 16h para o varejo em geral. E em lojas dentro de shoppings e hipercenters, das 09h às 18h. No dia primeiro de janeiro, não terá comércio aberto.





Shoppings





Shopping Campo Grande:





24/12: lojas, praça de alimentação e lazer, das 10h às 18hs;





25/12: praça de alimentação e lazer, das 10h às 22hs (facultativo para abertura de lojas);





31/12: lojas, praça de alimentação e lazer, das 10h às 18h;





01/12: praça de alimentação e lazer, das 10h às 22hs (facultativo para abertura de lojas);





Shopping Bosque dos Ipês:





24/12: todas as lojas devem funcionar. das 10h às 18h - Cinema: conforme horário de programação - Serviços (Fácil e Detran): fechados;





25/12: apenas lojas de alimentação, das 10h às 16h - Farmácia Pague Menos, das 10h às 16h - Cinema, conforme horário de programação - Serviços (Fácil e Detran) – fechados;





Pátio Central:





24/12: das 08h às 18h;





25/12 e 26/12: fechado;





31/12: das 08h às 16h;





1º de janeiro: fechado;





Shopping Norte Sul Plaza:





24/12: das 9h às 19h;





25/12: somente praça e lazer com ponto facultativo, das 11h às 21h;





31/12: somente praça e lazer com ponto facultativo, das 11h às 21h;





1º de janeiro: somente praça e lazer com ponto facultativo, das 11h às 21h;





Supermercados:





Conforme a Associação Sul-Mato-Grossense De Supermercados (Amas), os estabelecimentos nos dias 24 e 31 de dezembro funcionarão até às 20h. E nos dias 25 e 1º de janeiro, estarão fechados.





Bancos:





Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), no dia 24 de dezembro as agências bancárias abrirão em horário especial, das 08h às 10h. No dia 25 e 1º de janeiro, os bancos não devem funcionar.





A federação salienta que o último dia útil para atendimento ao público, com expediente normal, será no dia 30 de dezembro.





“A população poderá utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, por telefone e correspondentes para realizar transações financeiras”, informa o órgão.





Detran:





O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) informa que as agências não irão abrir somente nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. O atendimento normal retornará na segunda-feira (28) e no dia 4 de janeiro.





Hemosul:





Os doadores de sangue poderão realizar doações apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, das 07h às 12h. No dia 25 e 1º de janeiro, não terá atendimento.





Saúde:





As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs), Unidades de Saúde Familiar (USFs) irão funcionar em regime de plantão, urgência e emergência, 24h. Já as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) irão funcionar somente para aplicação de vacinas.





Justiça:





O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul está desde o dia 20 de janeiro em feriado forense. O recesso seguirá até 9 de janeiro de 2022.





“Em caso de manutenção ou indisponibilidade do sistema, ou quando o habeas corpus for impetrado pelo próprio paciente, sem assistência de advogado, poderão ser realizados peticionamentos físicos. Nesses casos, as petições físicas serão recebidas pelo servidor plantonista, com horário previamente agendado. Este servidor ficará de sobreaviso, devendo ser acionado pelo telefone celular (67) 99120-0618 (Claro)”, informa o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-MS).





Delegacias:





A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário - Centro e Cepol funcionarão normalmente 24h.





Repartições Públicas Municipais:





A Prefeitura informou que o expediente dos dias 24 e 31 de dezembro terão ponto facultativo.