Vacinação com 2ª dose da Janssen continua nesta segunda-feira em Campo Grande

Serviço estará disponível no Drive Thru UCDB, Seleta e Unidade de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau) vacina nesta segunda-feira (13) com a dose reforço da Janssen para quem tomou a primeira dose até 5 de julho, terceira dose reforço para maiores de 18 anos com segunda dose aplicada até 13 de agosto, assim como para o público com 18 anos ou mais de imunossupressão para quem tomou a segunda dose há pelo menos 28 dias.





Haverá também aplicação da segunda dose da Astrazeneca para quem tomou a primeira até 13 de outubro; Coronavac para quem recebeu a primeira dose até 22 de novembro; e Pfizer para quem se imunizou com a primeira dose até 23 de outubro.





Os locais de aplicação serão o Drive Thru UCDB, das 12h30 às 18h; Seleta, das 12h às 16h45; e Unidades de Saúde, das 13h às 16h45.





Confira abaixo quais postos de saúde estarão vacinando:









Por G1 MS