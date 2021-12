“Um marco na história de MS”, diz Neno Razuk sobre projeto que isenta 141 mil famílias de conta de energia

deputado estadual Neno Razuk (PTB)

“É um marco na história do apoio a população de baixa renda e um abraço a quem mais precisa”. Assim o deputado estadual Neno Razuk (PTB) resumiu o projeto “Energisa Social” que foi apresentado pelo Governo do Estado na manhã de hoje (7) na Assembleia Legislativa. Vice-presidente da Casa de Leis, Neno já garantiu que votará a favor do projeto.





“A sensibilidade com essas 141 mil famílias mostra o compromisso do Governador Reinaldo com a população e num momento em que essas pessoas mais precisam. São aproximadamente 600 mil pessoas que terão um suporte pelos próximos 14 meses e renovados por mais 14 meses conforme o projeto apresentado”, destacou Neno Razuk sobre o programa que vai atender famílias cadastradas no CadÚnico e que tenham consumo de até 220 kW/h ao mês.





Reinaldo agradeceu ao apoio do legislativo e lembrou que já neste mês de dezembro, muitas famílias terão um compromisso a menos no orçamento. “Nós pegamos todos os cadastros que estão já na Energisa. E nessas casas, dessas famílias, aquelas contas que vencem a partir de 15 de janeiro já estarão isentas e com o passar dos meses vão receber a conta negativada, não tem valor para ser pago será custeado pelo tesouro do estado”, pontuou.





Ele lembrou ainda que o projeto também tem o intuito de estimular o consumo consciente. “O que nós estamos devolvendo as famílias em situações de vulnerabilidade social que são essas cadastradas e tem algo importante também, é uma ação pedagógica para a família não ultrapassar o patamar proposto no projeto, se a família ultrapassar o consumo sai do benefício do programa, então será preciso economizar energia, hoje são 141 mil família amanhã pode ser mais. Se as famílias atingirem um patamar menor que 220 kw e estiverem cadastradas no CADÚNICO, que é feito no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) elas vão ser inseridas também no programa”, apontou.









