TRÊS LAGOAS| Prefeitura abre inscrições para concurso público com 589 vagas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul desta quinta-feira (16), edição 2.992, o edital 001/2021 que abre as inscrições para o concurso público de provas e títulos para provimento de cargos pertencentes ao quadro permanente de pessoal do Município





O edital traz a descrição de atribuições, salário e documentação exigida para inscrição para disputar uma das 589 vagas ofertadas, com cargos para todas as Secretarias Municipais, sendo que desse total 470 são destinadas a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).





INSCRIÇÕES





O período geral de inscrições será das 8h de 16 de dezembro de 2021 até às 23h59 de 17 de janeiro de 2022. Conforme o edital, o candidato poderá requerer a isenção do pagamento da taxa de inscrição até 23h59 do dia 23 de dezembro de 2022 (horário oficial de Mato Grosso do Sul), desde que atendam aos critérios estabelecidos no item 3 do documento que trata da Isenção da Taxa de Inscrição.





Para efetivar a inscrição, no site da FAPEC, devem-se realizar os seguintes passos: acessar o site ( https://concurso.fapec.org ); selecionar o link "Inscrições"; clicar no Concurso Público de Provas e Títulos para o Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS; selecionar o cargo pretendido; preencher a ficha de inscrição; concordar com as normas do concurso; confirmar dados e imprimir o boleto bancário. Vale ressaltar que é possível se inscrever para mais de um cargo de níveis diferentes e que o valor da inscrição é de R$ 100 para nível médio e R$ 120 para nível superior.





PROVAS





Em relação às provas, a “OBJETIVA” – que trará questões sobre Língua Portuguesa, Conhecimentos Específicos e Legislações Específicas - terá caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, já a de “TÍTULOS” terá caráter classificatório para os candidatos aprovados na Prova Objetiva, para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, na proporção de 10 vezes o número de vagas, respeitados os empates na última posição.





Sobre a data de realização, o edital informa que será no dia 30 de janeiro de 2022 e serão realizadas em Três Lagoas em horários e endereços a serem divulgados através de edital específico. Sendo que a aplicação das Provas Objetivas será de acordo com o agrupamento a seguir:

PERÍODO DA MANHÃ: Nível Superior, exceto Especialista em Educação;

PERÍODO DA TARDE: Nível Médio e Especialista em Educação.

Importante destacar que é OBRIGATÓRIO o comparecimento no local de realização das provas escritas (objetivas) utilizando a máscara facial, que deverá ser mantida durante toda a prova e cumprir com todas as normas sanitárias que serão publicadas em edital





Para a Prova de Títulos serão convocados, em ordem decrescente da Nota da Prova Escrita (Objetiva), dentro de até 10 vezes o número de vagas oferecidas para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO, respeitados os empates na última posição. O encaminhamento da documentação comprobatória será realizado online, exclusivamente no período compreendido entre às 8h do dia 02 de fevereiro de 2022 e às 23h59 do dia 04 de fevereiro de 2022, através do site da FAPEC, no endereço https://concurso.fapec.org , acessando a respectiva Área do Candidato.





NOTAS





Serão considerados aprovados nas Provas Escritas (Objetivas), os candidatos que obtiverem Nota da Prova Escrita (Objetiva) (NPE) igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) do somatório da pontuação máxima prevista. A Nota Final do Concurso dos candidatos corresponderá ao somatório da pontuação obtida na Prova Escrita (Objetiva) (NPE) somada à pontuação obtida na Prova de Títulos, quando for o caso.





CARGOS





Os cargos para ÁREA DA EDUCAÇÃO NÍVEL SUPERIOR, são: Professor de Educação Infantil; Professor de Educação Infantil - Educação no Campo; Professor de Ensino Fundamental; Professor de Ensino Fundamental – Educação no Campo; Professor de Educação Física; Professor de Educação Física – Educação no Campo; Professor de Arte; Professor de Arte – Educação no Campo; Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês; Professor de Língua Estrangeira Moderna – Inglês Educação no Campo; Professor de Língua Portuguesa, Professor de Língua Portuguesa – Educação no Campo; Professor de Matemática, Professor de Matemática – Educação No Campo; Professor de Ciências; Professor de Ciências – Educação no Campo; Professor de Geografia; Professor de Geografia – Educação no Campo; Professor de História; Professor de História – Educação no Campo; Professor de Atendimento Educacional Especializado; Professor de Libras; Professor de Braile e Especialista de Educação.





Já para ÁREA DA EDUCAÇÃO NÍVEL MÉDIO, são: Atendente de Educação Infantil; Assistente Administrativo e Monitor de Informática e Secretário Escolar.





Os cargos de NÍVEL MÉDIO são: Agente Comunitário de Saúde – Parque São Carlos; Agente Comunitário de Saúde – Santa Rita; Agente Comunitário de Saúde – Vila Piloto; Agente Comunitário De Saúde – Vila Haro; Atendente de Farmácia; Auxiliar em Saúde Bucal; Fiscal de Posturas; Técnico Administrativo; Técnico em Enfermagem; Técnico de Vigilância em Saúde; Técnico de Imobilização Ortopédica e Técnico em Segurança do Trabalho.





Fonte: ASSECOM