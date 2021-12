TRÊS LAGOAS| Prefeito estende período de entrada gratuita no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” até 31 de março de 2022

O zelo e cuidado pelo patrimônio público que os visitantes do Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox" vem demonstrando foi um dos fatores que fez com que o prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, estendesse o período de gratuidade da tarifa de ingresso no Balneário.





O decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul desta segunda-feira (20) e de acordo com o documento, a gratuidade da tarifa está em vigor até o dia 31 de março de 2022. A medida não vale para a utilização da rampa de embarque e desembarque, dos quiosques cobertos e das churrasqueiras que obedecerão à ordem de pré-agendamento com preenchimento de cadastro mediante pagamento da tarifa de utilização.





AGENDAMENTO





Para agendamento de quiosques, o interessado deve comparecer ao local ou ligar no número (67) 9 9153-1229, sendo que o agendamento é feito mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40,00 e para ter acesso à rampa de barcos é o mesmo procedimento, mas com taxa de R$ 10,00.









ASSECOM