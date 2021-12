TRÊS LAGOAS| Feirantes ficarão isentos do pagamento de taxas para utilização dos boxes da Nova Feira Central pelo prazo de 90 dias

De casa nova, os feirantes de Três Lagoas começaram a trabalhar no novo barracão neste final de semana e o sorriso estampado no rosto de cada um não escondeu a felicidade de atuar no novo ponto turístico do município.





Para incentivar o trabalho dos feirantes, o Prefeito Angelo Guerreiro anunciou durante a cerimônia de inauguração da Feira Central Turística de Três Lagoas, que os feirantes vão ficar isentos do pagamento de taxas para utilização dos boxes pelos próximos 90 dias, para que possam realizar as adequações necessárias em seus boxes e realizar investimento em seus negócios.





A decisão foi publicada no Diário Oficial dos Municípios, na edição de sexta-feira (10), e além do período de isenção ainda pontua que os feirantes que realizaram pontualmente o pagamento das taxas, serão contemplados com um desconto de 20% do valor total.





Os feirantes terão seis meses para ajustarem a infraestrutura exigente e pelo período de 12 meses estarão isentos das despesas condominiais relativas à limpeza predial e segurança ficam a cargo dos feirantes o pagamento das despesas de água, luz e gás.





O Prédio fica localizado em frente à Avenida Rosário Congro com a Rua Duque de Caxias e possui área de 5.500 m² composto por 200 boxes para hortifrúti, 37 espaços gourmets, sanitários, praça de alimentação, palco e área administrativa.





ASSECOM