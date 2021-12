TRÊS LAGOAS| Confira os primeiros ganhadores de uma diária no quiosque do Balneário Municipal. O sorteio acontece semanalmente

O primeiro sorteio de uma diária no quiosque do Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” aconteceu nesta quinta-feira (9) e dois visitantes vão poder desfrutar de momentos de lazer com familiares e amigos.





O Prefeito Angelo Guerreiro, acompanhado da pequena Julia que estava no local no momento do ato e é moradora do bairro Ipe 4, realizou o sorteio que contemplou os visitantes Wesley O. Dias e Rafael Baldarini. Os vencedores têm o prazo de 30 dias para realizar a reserva do quiosque junto à administração do Balneário.





De acordo com a Coordenadora do Balneário Municipal, Natalia Leite, o preenchimento da pesquisa está sendo um sucesso, os visitantes estão participando e torcendo para ganhar o prêmio. O sorteio acontece semanalmente e o ganhador vai agendar uma data junto à administração do Balneário para utilizar o quiosque.





A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) reforça que a cobrança da taxa de entrada do balneário está suspensa até o dia 2 de janeiro de 2022, sendo cobrado apenas pela locação dos quiosques e utilização da rampa de acesso aos barcos.





LOCAÇÃO





A locação dos quiosques acontece semanalmente de forma presencial ou por telefone. Aqueles que tem a vontade de realizar suas confraternizações de final de ano também já podem realizar a reserva antecipada. O interessado deve comparecer ao local ou ligar no número que também é WhatsApp (67) 9 9153-1229, sendo que o agendamento é feito mediante o pagamento de uma taxa de R$40.





ASSECOM