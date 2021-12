TRÊS LAGOAS| Concretizando um sonho, prefeito Angelo Guerreiro inaugura a Feira Central

Comemoração, emoção e muita alegria marcaram a inauguração da Feira Central Turística de Três Lagoas. O evento aconteceu na noite de sexta-feira (10) e contou com a participação de autoridades, feirantes e a população três-lagoense.





Muito além de um novo prédio, a inauguração da Feira Central representa para os feirantes a realização de um sonho, e segundo relatam os feirantes, está é a oportunidade de trabalhar com mais segurança, oferecer um serviço de maior qualidade e, como consequência, os profissionais esperam aumentar o faturamento ao final do mês.





O Prédio fica localizado em frente à Avenida Rosário Congro com a Rua Duque de Caxias e possui área de 5.500 m² composto por 200 boxes para hortifrúti, 37 espaços gourmets, sanitários, praça de alimentação, palco e área administrativa.

Durante a cerimônia desta sexta-feira (10) foi realizada a inauguração da Praça de Alimentação da Feira Central e a sessão de hortifrúti foi aberta ao público às 5h deste sábado (11).





O presidente da Associação dos Feirantes, Ahmed Fuad Saleh, agradeceu ao prefeito Angelo Guerreiro pelo presente que deu aos feirantes e a toda a sociedade três-lagoense.





O Presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, disse que disse ao longo deste primeiro ano de uma gestão realizada pela união do legislativo e do executivo foi possível trazer avanços significativos para Três Lagoas.





O senador Nelsinho Trad disse que Três Lagoas ganha um novo ponto turístico. Ele lembrou que a união faz a força e, com isso, conseguiram grandes repasses vindos da bancada federal para a realização de sonhos.





A senadora Simone Tebet disse que a obra da Feira Central é emblemática e vai mudar a história de Três Lagoas. A três-lagoense lembrou que em Brasília a bancada federal trabalha incansavelmente para trazer recursos para Três Lagoas.





A ministra Tereza Cristina parabenizou o trabalho realizado pelo Prefeito Angelo Guerreiro, que é incansavelmente em trazer recursos para Três Lagoas.





O Governador Reinaldo Azambuja agradeceu a parceria com o Prefeito Angelo Guerreiro, e disse que o trabalho que vem sendo desenvolvido está trazendo de volta ao município recursos que são de direito da população. Azambuja falou, ainda, sobre as novas etapas de importantes obras que foram autorizadas nesta sexta-feira (10) e que serão realizadas em Três Lagoas com recursos provenientes do governo do estado e com recursos próprios de Três Lagoas.





O Secretário de Estado de Governo, Eduardo Rocha, disse estar muito feliz com a inauguração do prédio que é um sonho do município.





O depurado Federal Wander Loubet em sua fala pontuou que o prefeito Angelo Guerreiro é um gestor com sensibilidade para atender às necessidades e anseios da população e que a entrega da Feira Central é a representação de um prefeito que tem correndo nas veias as causas sociais.





O prefeito Angelo Guerreiro disse que na política é preciso ter parceria para que as obras sejam realizadas e os anseios da população sejam atendidos. Guerreiro agradeceu a todas às autoridades presentes pelos recursos que estão sendo encaminhados para Três Lagoas avançar.





Guerreiro anunciou aos feirantes que durante os próximos 90 dias a cobrança dos alvarás está suspensa para que possam realizar as adequações necessárias em seus boxes e realizar investimentos em seus negócios.





Após a cerimônia, Guerreiro declarou aberta oficialmente a Feira Central Turística de Três Lagoas.





Durante o evento os três-lagoenses puderam contar com a apresentação da cantora Silvia Rodrigues, o show do cantor André Santini que é ex-integrante da Banda Alma Serrana, apresentação do motociclista Jacaré Dubrejo além de uma linda queima de fogos e o acender da arvore de natal a representação da fé e da esperança.





Próximas Etapas





A Obra foi dividida em duas etapas, a inauguração do “Barracão” teve como objetivo oferecer de imediato um local com mais qualidade e conforto aos comerciantes e população, sejam nos dias de sol ou chuva.





Já pronta para dar ordem de serviço, a segunda etapa do Projeto está prevista para iniciar em janeiro de 2022 e prevê a construção da infraestrutura entorno da Feira Central, com a criação de 130 vagas de estacionamento, depósito e pavimentação das ruas adjacentes.





PARTICIPAÇÕES





O evento contou com a presença do prefeito Angelo Guerreiro, Vice prefeito Paulo Salomão, Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a Senadora Simone Tebet, O Senador Nelsinho Trad, a Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, O Secretário de Governo, Eduardo Rocha, O Depurado Federal Wander Loubet, O deputado estadual Coronel Davi, do Presidente da Câmara dos Vereadores, Cassiano Maia, representando os vereadores de Três Lagoas e dos secretários municipais .









ASSECOM