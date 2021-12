TJMS define lista tríplice para cargo de desembargador

Seis nomes foram votados para definição da lista

Nesta quarta-feira (15), o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) definiu a lista tríplice para escolha dos novos desembargadores do Tribunal. Os nomes foram votados no Tribunal Pleno.





Assim, compõem a lista que será encaminhada ao Governo do Estado: Alexandre Lima Raslan; Esther Sousa de Oliveira; e Antônio Siufi Neto.





Desde 2016, Alexandre é titular da 22ª Procuradoria de Justiça Criminal do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Su). Ester é promotora titular da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal no Ministério Público do Estado. Já Antônio é responsável pela 6ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério.





Os três concorreram com outros nomes, em lista sêxtupla. Então, não entraram na lista final: Aroldo José de Lima; Jaceguara Dantas da Silva; e Marcos Antônio Martins Sottoriva.





Estes candidatos também receberam votos, no entanto, apenas os mais votados subiram para a lista tríplice. São duas vagas para desembargadores do TJMS.





Vale lembrar que uma das vagas surgiu em decorrência da aposentadoria da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges. A outra é referente a vaga criada pela Lei nº 5.742, aprovada em 4 de novembro de 2021.





Fonte: Midiamax

Por: Dândara Genelhú