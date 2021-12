Temperatura alta e umidade relativa do ar devem predominar nesta quinta-feira em MS

Aumento de nuvens e chuva marcam a quinta-feira em Mato Grosso do Sul

O tempo fica instável em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (23). O céu fica cheio de nuvens e mesmo com sol aparecendo de forma tímida em alguns períodos, pode chover em vários momentos do dia.





Estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica a possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade com tempestades isoladas, especialmente para a parte norte das regiões pantaneira e leste devido a passagem de cavados, transporte de umidade e aquecimento diurno.





Mesmo em condições para chuva, o tempo fica abafado ao longo do desta quinta-feira e as temperaturas podem registrar mínimas de 22°C e máximas que podem passar dos 35°C no extremo sul do Estado.

Campo Grande nesta manhã de quinta-feira ©FRANCISCO BRITTO

Confira abaixo as temperaturas estimadas pelo Climatempo para a Capital e alguns municípios do Estado.





Campo Grande: sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 23°C a 31°C.





Corumbá: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Temperaturas entre 24°C a 31°C.





Coxim: sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva entre a tarde e à noite. Temperaturas entre 24°C a 33°C.





Dourados: sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Temperaturas entre 23°C a 33°C.





Três Lagoas: sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 23°C a 35°C.





Poe: Mireli Obando, Subcom