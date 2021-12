SONORA| Município prorroga contrato e serviços de limpeza urbana vão para R$ 10 milhões

O extrato do termo aditivo foi publicado no Diário Oficial da Assomasul

A prefeitura de Sonora, cidade a 386 quilômetros de Campo Grande, prorrogou o contrato de serviços de limpeza urbana. Assim, o total da contratação passou para R$ 10.301.413,21.





O extrato do sétimo termo aditivo foi publicado no Diário Oficial da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), nesta terça-feira (7). A contratada pela administração é a Conserv Construção Serviço Ltda.





Ela é responsável pela realização da manutenção e conservação de vias urbanas pavimentadas e não pavimentadas do município, bem como dos canteiros centrais das avenidas e parques.





Conforme o extrato, os serviços foram prorrogados por mais seis meses. O termo aditivo tem valor de R$ 1.347.211,56.





O primeiro contrato foi assinado em 2017. Apesar da publicação da prorrogação ser nesta terça-feira (7), o documento aditivo foi assinado em 28 de outubro de 2021.





