Semana começa com tempo instável em Mato Grosso do Sul

Região norte do Estado está em alerta para chuva com ventos de até 100 km por hora

A semana começa com tempo instável e calor de até 34ºC em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Campo Grande amanheceu com céu nublado e temperatura de 22ºC. A previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A máxima não passa dos 29ºC.

Campo Grande nesta manhã de segunda-feira ©FRANCISCO BRITTO

Corumbá e Três Lagoas têm máxima de 34ºC nesta segunda-feira. A temperatura ainda pode atingir os 30ºC em Aquidauana, Dourados e Coxim, e os 32ºC em Porto Murtinho.





O Inmet emitiu dois avisos de chuva intensa para o Estado. O primeiro deles é concentrado na região norte, onde os ventos podem atingir os 100 km por hora. O alerta é para Alcinópolis, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde e Sonora.





As demais regiões do Estado também estão sob aviso de chuva intensa, mas com ventos de até 60 km por hora. Os dois alertas terminam nesta segunda-feira no fim da manhã.





Por Gabriel Neris