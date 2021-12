Saiba quais são as seis formas de ganhar dinheiro no GTA 5 online

Em um mundo onde as aventuras correm livremente e a adrenalina é pedida forte, conseguir ficar rico é o objetivo da maioria dos jogadores. Como a proposta do jogo é proporcionar uma vida onde tudo é possível, é comum se tornar milionário no Universo de Los Santos.

O objetivo deste artigo é oferecer ferramentas e base para que um jogador se dê bem dentro do mundo virtual do jogo, consiga entender sobre as seis maneiras mais viáveis de como ganhar dinheiro no GTA 5 online.

O comércio ilegal de carros





Como a versão inicial do jogo é referente a um roubo de carro, é natural que dentro do ambiente virtual usar este artifício de comprar e vender carros roubados seja possível A questão principal é lembrar que cada operação se realiza pelo celular do seu avatar, e que para roubar carros é preciso ter uma garagem imensa para armazená-los.





Assaltos a Bancos





A tarefa de assaltar bancos está presente nas duas versões do jogo, offline e online, mas as dificuldades e complexidades são mais evidentes no jogo online. É praticamente impossível realizar assaltos solitários, é preciso estratégia, planejamento, organização e de preferência um bom grupo de companheiros.





Realização de trabalhos VIP





Os trabalhos VIP podem ser realizados se o jogador é o CEO de uma grande empresa ou mesmo sócio dela. A diferença é que as remunerações são mais baixas devido o grau de complexidade das tarefas ser menor, mas mesmo assim, é uma forma de lucrar.

Realização de missões





É a maneira mais básica de como ganhar dinheiro no GTA 5 online. As missões são tarefas como assassinatos, assaltos e outras, a diferença é que não sendo um trabalho de grupo VIP,paga melhor.





Vitórias em corridas





As corridas de rua são uma outra alternativa de ganhar dinheiro aliando emoção e diversão. Geralmente ladrões de carro aproveitam-se das luxuosas máquinas adquiridas de forma ilegal para realizar mais atividade ilegal e assim obter mais lucro.





Investimentos





As formas de aplicar dinheiro e ter retorno garantido no GTA 5 online são: comprar ações da Bolsa de Valores, investir em grandes empresas capitalistas e investir em negócios. É bom destacar que o investimento em negócios requer 1 milhão na conta para poder jogar.





Perguntas principais sobre o GTA 5 online





Que missões são as mais lucrativas?





Heists, sem sombra de dúvida, realizando uma missão como esta é possível ficar milionário de uma hora para outra.





É permitido fazer missões sozinho?





Sim, é. É preciso ativar o modo “apenas convite”. É certo que as possibilidades de ação e crescimento são mais limitadas desta maneira.





De que forma se ganha dinheiro no GTA 5 online modo história?





Os desafios do modo história são bastante atrativos quanto ao lucro, mas nem sempre o apostador tem paciência de esperar para poder começar, nesse caso é possível fazer pequenos assaltos para ir juntando o dinheiro para seus futuros investimentos como Bolsa e Imóveis.





Cuidados básicos