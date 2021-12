Retrospectiva da Cassems de 2021

JANEIRO

Hospital Cassems lança serviço de transplante de medula óssea





O Hospital Cassems de Campo Grande lançou, no dia 13 de janeiro, o projeto de transplante de medula óssea, que será o único de Mato Grosso do Sul. O hospital, que já realiza transplante cardíaco, já estrutura o credenciamento da nova modalidade de transplante, o que inclui o funcionamento de um banco de sangue na unidade, que suprirá a necessidade de componentes sanguíneos de toda a rede Cassems. Além do banco de sangue, a unidade já se prepara para adequar o laboratório de análises clínicas e outras alas para a complexidade do novo serviço. A equipe médica do hospital, que debate ampliação do serviço de transplante há meses, já trabalha também na estruturação da equipe.





Hospital Cassems de Campo Grande recebe selo Covid Free Excelente do IBES





O Hospital Cassems de Campo Grande recebeu, no dia 18 de janeiro, o selo Covid Free Excelente, do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES), por boas práticas de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Esta certificação coloca o HCCG entre os cinco primeiros hospitais que possuem o selo no Brasil e o primeiro do estado, referendado pelo IBES. A certificação de boas práticas preventivas para o enfrentamento do coronavírus tem o papel de garantir ambientes seguros para produção, operação e/ou atendimento ao público. O selo foi criado para apoiar as empresas a criarem e manterem um ambiente seguro para seus funcionários e seus pacientes.

FEVEREIRO

Cassems adere força-tarefa da Sesau contra Covid-19 e abre ponto de vacinação





Em atenção à Portaria da Prefeitura de Campo Grande, a Cassems aderiu à grande força-tarefa de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) contra a Covid-19. As tratativas começaram em fevereiro e a imunização teve início em março, à princípio no Centro Médico e de Diagnóstico Avançado (CMDA) e, posteriormente, na sede da Caixa dos Servidores, em Campo Grande. A aplicação das doses foi realizada de acordo com cronograma definido pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), por sistema de drive-thru.

MARÇO

Em comemoração aos 20 anos da Cassems, unidade hospitalar de Campo Grande ganha Centro de Infusão





Em março, a Cassems completou 20 anos de sua fundação e, para celebrar a data, o Hospital da Caixa dos Servidores da capital inaugurou um novo Centro de Infusão do HCCG irá facilitar o atendimento aos pacientes que não precisam ficar internados, mas que necessitam receber medicamentos por via endovenosa, subcutânea e intramuscular. A estrutura, que antes estava localizada no Pronto Atendimento da unidade, passará a atender no primeiro andar. Com espaço próprio, o Centro de Infusão conta com nove leitos, onde os pacientes poderão ser acomodados de forma confortável e receber toda a assistência necessária com exclusividade e agilidade. Também em alusão aos 20 anos da Cassems, a Caixa dos Servidores inaugurou a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Cassems de Corumbá. A nova UTI conta, inicialmente, com sete leitos críticos e vem para suprir uma aspiração antiga dos municípios de Corumbá e Ladário. Agora, os pacientes graves não precisam enfrentar longa espera por um leito de terapia intensiva ou horas de deslocamento até um centro que ofereça esse suporte.

ABRIL

Cassems realiza Assembleia Geral Ordinária para prestação de contas





A “20ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) de Prestação de Contas” da Caixa dos Servidores aconteceu no dia 22 de abril. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, ela foi realizada, excepcionalmente, via on-line. Mesmo à distância, o evento contou com a participação dos beneficiários da Cassems e as contas foram aprovadas por maioria absoluta.





Pesquisa aponta que 88,93% dos beneficiários avaliam como positivo o atendimento da Cassems





Uma pesquisa encomendada pela Cassems mostra que 88,93% dos beneficiários considera como “muito bom” ou “bom” o atendimento prestado pela operadora de saúde. O estudo, que foi feito com beneficiários de todo o estado, analisaram os serviços assistenciais prestados pelo plano de saúde em sua Rede Credenciada e Própria. Em virtude da pandemia de Covid-19, conforme as normativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pesquisa foi feita por telefone, no período de 12 a 16 de abril de 2021.

MAIO

Drive-thru de vacinação Cassems funciona na sede do plano de saúde





O drive-thru da Cassems passa a funcionar no estacionamento da sede administrativa do plano de saúde, na Rua Antônio Maria Coelho, 6065, no bairro Vivendas do Bosque. Desde março, a Cassems se juntou a grande força-tarefa de imunização da população, em uma parceria do plano de saúde com o Sistema Único de Saúde (SUS), em atenção à Portaria da Prefeitura da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

JUNHO

Cassems lança novo site com serviços e notícias sobre o plano de saúde





Em meio à um cenário pandêmico, em decorrência da Covid-19, informação de qualidade nunca foi tão importante. Pensando em trazer mais praticidade para os seus beneficiários, a Cassems lançou o seu site, com informações, serviços, estruturas, links e telefones importantes, além de notícias sobre o plano de saúde. A nova plataforma está disponível no mesmo endereço: cassems.com.br . Adaptável para uso em desktop ou celular, para acessar de onde e como quiser, as informações da nova plataforma ficaram ainda mais fáceis de serem encontradas com a ajuda de menus, submenus e acessos rápidos. Todo o processo para a publicação do portal envolveu reuniões e treinamentos entre as equipes da Cassems, organização do mapa do site, criação e revisão de conteúdos, validação das informações e migração da URL.

AGOSTO

Obra da primeira Clínica de Hemodiálise de Nova Andradina é lançada nessa quinta-feira





Na tarde desta quinta-feira (5), foi lançada a obra de construção da primeira Clínica de Hemodiálise de Nova Andradina. A nova estrutura irá atender pacientes diagnosticados com insuficiência renal crônica que terão um serviço de hemodiálise gratuito e de qualidade. “Há mais de um ano estamos trabalhando neste projeto que é audacioso e que tem como principal objetivo aliviar a dor e o sofrimento dos pacientes que precisam de tratamento dialítico”

SETEMBRO

Pela primeira vez em 547 dias, Cassems não tem nenhum paciente internado em Hospital de Campo Grande





Após 18 meses de trabalho intenso, atendendo aos pacientes acometidos pela Covid-19 no Hospital Cassems de Campo Grande, pela primeira vez, há motivos para comemorar. No dia 14 de setembro, a Caixa dos Servidores não tem nenhum registro de pacientes internados pelo coronavírus na unidade hospitalar. Na mesma data, em 2020, o hospital registrava 35 beneficiários internados, entre suspeitos e confirmados pela doença. O maior pico de casos de Covid-19 no Hospital Cassems Campo Grande foi em abril deste ano, com 77 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 172 leitos de enfermaria ocupados.

OUTUBRO

Em seu aniversário de 5 anos, Hospital Cassems Campo Grande inaugura memorial às vítimas de Covid-19





O Hospital Cassems Campo Grande comemora 5 anos de funcionamento no próximo dia 10 de outubro. Para celebrar a data e homenagear aos profissionais de saúde e pacientes, foi inaugurado, na noite do dia 07de outubro, um memorial para as vítimas de Covid-19, familiares e profissionais de saúde da unidade hospitalar, que não mediram esforços na árdua batalha da pandemia para salvar vidas. Ainda, foi realizado um ato ecumênico de gratidão pelo aniversário e, também, a plantação de um ipê logo atrás do monumento, para simbolizar a esperança de dias melhores, após o período pandêmico.

NOVEMBRO

Cassems lança “Rede Amo” com serviço próprio em oncologia





Desde a sua fundação, a Cassems tem o objetivo de oferecer o melhor e mais humanizado atendimento aos beneficiários. No dia 18 de novembro, o plano de saúde deu mais um passo em direção à qualidade dos seus serviços, com o lançamento da “Rede Amo Cassems”, de atendimento em oncologia. Agora, os pacientes oncológicos da Caixa dos Servidores terão atendimento especializado com profissionais da área altamente capacitados, equipe multidisciplinar e tecnologia de ponta para diagnóstico, tratamento e prevenção de todos os tipos de câncer.

DEZEMBRO

Amigos e familiares de José Roberto Faker prestam homenagem póstuma em partida de futebol amistosa





Enquanto o sol quente iluminava o gramado do campo de futebol, em uma bonita tarde de sábado, os jogadores se aqueciam para o início da partida. Foi assim, em clima de alegria e, ao mesmo tempo, emoção, que amigos e familiares do falecido José Roberto Faker prestaram as suas homenagens, em uma partida de futebol amistosa. As equipes de futebol da Cassems e da Associação Médica de Mato Grosso do Sul, nos quais Bita jogava, competiram entre si. O time da Cassems levou a vitória, com a pontuação de 4 a 2.





ASSECOM