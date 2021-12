Polícia faz operação contra organização que usava empresa de MS a serviço do narcotráfico

A investigações coordenadas pela Defron revelaram que os criminosos movimentavam mais de R$ 15 milhões em bens

Policiais reunidos ao nascer do sol, pouco antes de iniciarem as buscas desta manhã ©DIVULGAÇÃO

Uma operação batizada pela Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) de ‘El Patrón’ conseguiu desarticular uma organização criminosa que agia em várias cidades e tinha patrimônio estimado em mais de R$ 15 milhões, entre bens e movimentações financeiras. As ações policiais tiveram desfecho na madrugada desta sexta-feira.





A ação envolveu agentes ligados à Delegacia de Ponta Porã, de Anaurilândia, Maracaju, Deleagro, Rio Brilhante, SIG (Setor de Investigação Geral) de Nova Andradina e do DOF (Departamento de Operações de Fronteira).





Segundo informações do delegado da Defron, Rodolfo Daltro, ao todo foram cumpridos 7 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão somente em Maracaju. As investigações segundo Daltro, tiveram início com a apreensão de uma carreta, em 26 de agosto de 2020, que transportava mais de 33 toneladas de maconha.





Diante desse quadro, segundo o delegado, há cerca de oito meses a Defron passou a realizar contínuas diligências visando identificar o proprietário da milionária carga de droga, bem como apontar todos os demais envolvidos na complexa trama e a logística por eles adotada.





Com isso os agentes conseguiram desvendar uma complexa e sofisticada estrutura montada com a específica finalidade de propiciar o envio de grandes cargas de maconha para diversos estados do país, sendo os líderes da organização criminosa e associação para o tráfico baseados na cidade de Maracaju, onde atuam como empresários do ramo de transportes.





Com apoio da inteligência do DOF, as investigações revelaram que o casal que chefiava a organização é proprietário de uma transportadora sediada na cidade de Maracaju. A empresa simulava contratos de arrendamento ajustados com pessoas físicas e jurídicas utilizadas como “laranjas”.





Especificamente sobre a carreta que transportava as 33 toneladas apreendidas, a Defron identificou que o veículo foi adquirido pelo casal acima citado pouco mais de um mês antes de ser apreendida com a droga, tendo eles, para ocultar a propriedade, colocado o automóvel em nome do motorista que foi preso em Mato Grosso.





Fonte: Midiamax

Por: Marcos Morandi