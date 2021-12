PARANAÍBA| Prefeitura pagou hoje parcela única do 13º salário

A Prefeitura de Paranaíba pagou nesta sexta-feira, 10, o pagamento em parcela única do 13º salário dos servidores públicos. O município optou por pagar de uma vez.





O pagamento antecipado da bonificação natalina é uma forma de aquecer o comércio local e movimentar o setor de serviços, além de injetar na economia do município. Sabe-se que fortalece o comércio no sentido de que os mesmos podem preparar promoções para este período.





O valor bruto da folha foi de R$4.803.409,79 e segundo a Secretária de Finanças, Fernanda Queiroz “o pagamento antecipado deste salário vai permitir que os servidores possam se programar com mais antecedência para as confraternizações do final de ano, "socorrer" algum compromisso já firmado, fomentar e fortalecer o nosso comércio. Este pagamento neste momento demonstra o comprometimento e a dedicação que os servidores esperam da gestão e o estímulo que o município precisa”.









Fonte: DECOM

Por: Stella Gonsalves





