PARANAÍBA| Cultura divulga programação de Final de Ano que abrirá com a "Chegada do Papai Noel"

A Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura em parceria com a ACIP divulgaram hoje, 8, a Programação de Final de Ano de Paranaíba que abrirá com a Chegada do Papai Noel, dia 15 de dezembro, a partir das 19h, na Praça da República.





A Programação inclui várias apresentações de danças, corais, banda municipal e artistas locais.





Confira baixo o cronograma de toda Programação:





QUARTA FEIRA, dia 15 de dezembro

Apresentação do Projeto “A Arte Res(significando) a Vida” e convidados (Coral, Flauta Doce, Ballet, Dança Urbana)

Banda Municipal Drª Claudia Robalinho

Chegada do PAPAI NOEL

QUINTA FEIRA, dia 16 de dezembro

Apresentação - Folia de Reis

Música - Vanessa

Apresentação de Ballet

Apresentação de Jazz

Apresentação Dança do Ventre

Apresentação - Grupo Melhor Idade

Apresentação - Capoeira

SEXTA FEIRA, dia 17 de dezembro (Noite Religiosa)

Pagode Evangélico

Ministério de Música Colo de Mãe (Igreja Matriz)

Cantatas de Natal - Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões

SEGUNDA-FEIRA, dia 20 de dezembro

Música - Rilary di Paula

Música - Anaisa

Música - Guido E Luciane

Banda Municipal Drª Claudia Robalinho

Grupo de Dança Invictus

TERÇA-FEIRA, dia 21 de dezembro

Música - Junior e Julia

Música - Banda Brilhus

QUARTA-FEIRA, dia 22 de dezembro

Banda Municipal Drª Claudia Robalinho

Música - Joao Paulo e Gabriel

Música - Grupo Bem Bolado

QUINTA-FEIRA, dia 23 de dezembro

Música - Santa Helena Banda Show

Musica NATAL DE LUZ

Sorteio Acip





Fonte: ASSECOM