Lançamento do Dourados Brilha 2021 atrai mais de 5 mil pessoas

O lançamento do Dourados Brilha 2021 reuniu mais de 5 mil pessoas neste sábado (11), na Praça Antônio João. Uma grande festa foi preparada pela Prefeitura para a população douradense, no dia da inauguração da decoração e iluminação de Natal, além da surpresa com a chegada do Papai Noel e os fogos de artifícios, que fizeram o céu da cidade “brilhar” na noite de ontem.





O Prefeito Alan Guedes, com a esposa, Kely e os filhos, Ítalo e Gael, o vice-prefeito Guto Moreira, os secretários do município com os familiares, a equipe de servidores da prefeitura, além dos vereadores representando a Câmara Municipal prestigiaram o evento, que lotou a Praça Antônio João como a muito tempo não se via.





“Hoje é um dia muito especial para Dourados. Preparamos essa grande noite para vocês douradenses.





O Dourados Brilha é uma festa tradicional da cidade e queremos que nossa população tenha orgulho de morar nessa cidade linda, que é Dourados. Eu sou douradense e tive o privilégio de me tornar o prefeito da minha cidade, desta cidade que eu amo e tenho muito orgulho! Aproveitem a festa com a família e se divirtam muito, porque tudo foi feito com muito carinho para vocês”, destacou Alan.





Na programação cultural do primeiro dia, apresentação do Coral da Escola Adventista, do Coral dos Centros de Convivência do Idoso André Chamorro e Maria Martirizado de Brito e da cantora Gabi Andrade, a estrelinha do MS.





O Prefeito Alan também fez um agradecimento especial às empresas parceiras que apoiaram na realização do Dourados Brilha 2021. As empresas, órgãos e entidades sem fins lucrativos, que estão realizando o Dourados Brilha 2021 em parceira com a Prefeitura são: Sanesul, Coamo, Unigran, São Bento, Fiems, Douraglass, Bradesco, Sicredi, Ambev, Planacom, Comid, Pax Primavera, Engepar, Grupo Valor, Saad Lorenzini, Câmara Municipal, Governo do Estado, Sesi, DZM Eventos e Cerrado Brasil.













