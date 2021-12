HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (25)

Áries - 21/03 a 20/04

As celebrações serão discretas neste Natal, mas com direito a prazeres gastronômicos e conversas carinhosas. Assuntos de trabalho e de saúde farão parte das discussões em família. Acompanhe as notícias e os acontecimentos na sua comunidade e no mundo. O pensamento se voltará para o futuro. Em breve, novos caminhos se abrirão. Fortaleça a fé e respeite a intuição





Touro - 21/04 a 2/05





O clima será divertido, com menos formalidades e mais amor neste Natal. Celebre a vida e os encontros especiais com empatia e alegria. Sentimentos elevados minimizarão diferenças. Nada abalará o humor hoje. Caminhe com fé, esperança e autoconfiança neste fim de ano. Os horizontes se alargarão e iluminarão o futuro. Cultive emoções positivas. Criatividade em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Crie um ambiente aconchegante e acolhedor em casa e curta momentos carinhosos na companhia da família. Clima íntimo, lembranças gostosas e conversas carregadas de emoção farão deste Natal um momento especial. Aprofunde o diálogo, troque mensagens com amigos e construa relações de confiança. A sabedoria espiritual estará presente em gestos e ações.



Câncer - 21/06 a 21/07





Palavras carinhosas aprofundarão vínculos especiais neste Natal. Desfaça impressões negativas e transforme padrões de relação. Clima acolhedor e ambiente seguro darão sensação de proteção. Organize detalhes de uma viagem ou de planos familiares. Prazeres gastronômicos e perspectivas positivas para o futuro manterão o astral em alta. Renove os sentimentos!





Leão - 22/07 a 22/08





Estabilidade, segurança, carinho e harmonia nas relações próximas envolverão o Natal numa atmosfera protetora. Cumpra as tradições com simplicidade e atenção a cada detalhe. Fazer tudo com amor trará resultados surpreendentes. Conte com a colaboração dos filhos, do par ou de uma amizade. Um presente especial amplificará as emoções. Viagem à vista!





Virgem - 23/08 a 22/09





A sensibilidade estará amplificada neste Natal, o que aproximará a família e trará muitas recordações. Com a Lua em seu signo, espere por muita emoção em cada encontro, vídeo-chamada e mensagem. A ligação com a espiritualidade também será forte. Alimente a alma com amor, esperança e generosidade. Siga com os cuidados de saúde e evite exageros.



Libra - 23/09 a 22/10





Cultive a paz de espírito e envolva as celebrações de Natal numa atmosfera de tranquilidade e harmonia. Carinho e entendimento fortalecerão vínculos familiares e promoverão união. Aumente a sintonia com a espiritualidade e com seus melhores sentimentos. Antigos padrões de relação mudarão com Vênus retrógrado junto a Plutão. Conversas de hoje te darão segurança.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Trocas de mensagens com amigos e conversas sensíveis com irmãos e pessoas próximas criarão uma atmosfera carinhosa neste Natal. Novidades e convites chegarão de vários lados. Troque confidências com a família e estreite os laços afetivos. Sentimentos profundos inspirarão novos planos. O estilo de vida mudará! Decisões financeiras apontarão para maior estabilidade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Confiança no futuro e decisões de vida darão serenidade. Um clima mágico envolverá a celebração do Natal em família. Conversas de hoje firmarão sua posição e definirão planos. Faça escolhas com segurança, valorize suas origens e estabilize relações. Perspectivas financeiras serão positivas, embora o orçamento ainda esteja curto. Seus caminhos ficarão iluminados!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Espalhe esperanças, motive a família e expresse seus melhores sentimentos. Aproveite este Natal para pausar as preocupações e aumentar a sintonia com a sabedoria espiritual. Alto astral e empatia darão sabor aos encontros, mensagens e vídeo-chamadas. Vênus retrógrado junto a Plutão aprofundará vínculos e intensificará o amor. Você poderá voltar atrás numa escolha!





Aquário - 21/01 a 19/02





Sentimentos profundos, desejos de mudanças e lembranças dos que já foram aumentarão ainda mais as emoções neste Natal, que será celebrado de maneira diferente. Valorize o essencial e cultive a paz de espírito. Chegou a hora de relaxar, sonhar e dar um tempo para a cabeça. Siga a intuição, medite, confie na vida e curta momentos intensos no amor!



Peixes - 20/02 a 20/03





O poder do amor estará presente neste Natal, preenchendo de emoção cada encontro e celebrações. Sintonia com a família, carinho e perspectivas positivas para o futuro alimentarão a alma com esperança e deixarão o coração tranquilo. Amizades especiais estarão por perto. Espere também por resgates do passado e novidades motivadoras. Os caminhos estarão abertos!





Por: ROSA DI MAULO