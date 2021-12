HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (4)

Áries - 21/03 a 20/04

Viagens, estudos e acertos jurídicos marcarão esta Lua nova que alargará horizontes e desenhará cenário positivo para o futuro. Otimismo e entusiasmo estarão de volta. Espere também por maior ligação com a espiritualidade. A sorte caminhará ao seu lado nesta fase. As próximas quatro semanas enriquecerão a bagagem cultural e determinarão novos rumos.





Touro - 21/04 a 2/05





Mude de ambiente e experimente um lifestyle diferente. A Lua nova trará respostas existenciais e íntimas. Aproveite as próximas quatro semanas para intensificar a vida íntima e cultivar a paz interior. Fase de revelações. Descubra segredos e mistérios. Desapegos também entrarão no menu. Foque no essencial, dê valor à simplicidade e ganhe mais liberdade. Poder em alta!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Comece uma fase mais gostosa no casamento. Se estiver só, alguém chegará para ficar. A Lua nova trará mais satisfação na vida íntima, aproximará amizades e incentivará a participação social. Relacionamentos motivadores, planos a dois, alto astral e conquistas no trabalho marcarão as próximas quatro semanas. Diminua o estresse com atividade física. Amor em alta!



Câncer - 21/06 a 21/07





Fortaleça a posição no trabalho, brilhe e ganhe reconhecimento. A Lua nova trará sucesso, organização e concretização de projetos. Aproveite também para iniciar um tratamento de saúde ou implantar novos hábitos. Prática de esporte, treino e atividades ao ar livre contribuirão com maior bem-estar. Viagens favorecerão o amor. Estabilize relações. Conquistas pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Sintonia com os filhos, prazeres diferentes e muita criatividade marcarão esta Lua nova que também atrairá o amor. Aproveite as próximas quatro semanas para curtir as coisas boas da vida, desenvolver novos projetos e cultivar a alegria. Ideias brilhantes não faltarão nesta fase. Bom período para se expor, exercer seus talentos e ampliar relações. Momento de decisões familiares.





Virgem - 23/08 a 22/09





Resgates do passado, sintonia com a família, conforto e segurança tornarão esta Lua nova especial. Fortaleça a autoestima e valorize suas raízes. Hora de encontrar seu lugar no mundo e abraçar a missão. O amor contará pontos nas escolhas e decisões de mudança. As próximas quatro semanas serão positivas para estabilizar a vida íntima e realizar os sonhos.



Libra - 23/09 a 22/10





Amplie as comunicações, acerte documentos e movimente a vida numa direção atraente. A Lua nova trará novidades e informações preciosas para o seu desenvolvimento. Brilhe nas reuniões de trabalho, nas redes, entrevistas e apresentações de ideias. Acordos com a família e decisões de investimentos darão segurança. Proximidade com irmãos. Aprofunde vínculos especiais.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Inicie um empreendimento e espere por mais segurança na área financeira. A Lua nova fortalecerá as bases materiais e afetivas. Aproveite as próximas quatro semanas para ganhar mais dinheiro, administrar suas posses, planejar compras e equilibrar o orçamento. Fase de conquistas pessoais importantes. Parta para a ação e decida investimentos. Negocie acordos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Caminhos e projeto de vida ficarão iluminados com Lua nova em seu signo. Aproveite oportunidades que surgirão nas próximas quatro semanas para realizar um velho sonho e começar novo ciclo. Carisma, brilho e poder pessoal marcarão sua presença nas redes e interações. Conte com poder de comunicação e objetivos claros. Estabilidade no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Os sonhos darão dicas preciosas de caminhos a seguir. A Lua nova trará autoconhecimento e sintonia com a espiritualidade. Aproveite as próximas quatro semanas para relaxar, avaliar os sentimentos e encerrar um longo ciclo. A entrada num novo grupo produzirá mudanças em sua vida. Aprofunde amizades e descubra novos prazeres. Investimentos mudarão. Siga a intuição!





Aquário - 21/01 a 19/02





Entre num novo grupo, marque presença nas redes e pense coletivamente. A Lua nova intensificará a participação social e trará novas amizades. Aproveite as próximas quatro semanas para fortalecer a posição na equipe e ampliar discussões. Fase de conquistas na carreira e de reestruturações de vida. Bom para se reinventar e decidir seu futuro.



Peixes - 20/02 a 20/03





Assuma posição de maior destaque, firme negócios e expanda a atuação profissional. A Lua nova anuncia sucesso nos empreendimentos, projeção e visibilidade na carreira. Aproveite as próximas quatro semanas para estabilizar as finanças e aprofundar amizades. Viagens, novas relações e planos para o futuro no amor manterão o astral em alta. Dê sabor de aventura à vida!





Por: ROSA DI MAULO