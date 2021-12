HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (8)

Áries - 21/03 a 20/04

Movimente a carreira com novas alianças e associações. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Poderão ocorrer mudanças na equipe ou no ambiente social. Amplie conexões com pessoas de outras localidades e planeje detalhes de uma viagem. Bom também para esclarecer seus direitos, abraçar uma causa e contribuir com a coletividade. Some forças no amor.





Touro - 21/04 a 2/05





Pense no seu futuro e planeje mudanças. O pensamento se voltará para questões existenciais e assuntos íntimos. Bom momento para solucionar conflitos de relação e tomar decisões definitivas no amor ou parcerias. Fase de revoluções. Você poderá dar uma virada no projeto de vida, fortalecer seu poder e ganhar maior autonomia. Novos rumos, aventuras e prazeres pela frente!



Gêmeos - 21/05 a 20/06





Planos de viagem com o par animarão o clima. Conexões com pessoas de fora e encontros enriquecedores também entrarão no menu. Espere por novidades motivadoras, convites de amigos e conversas sensíveis. Acelere a produção e brilhe no trabalho, nos estudos e nas redes. O dia trará projeção e poder de influência. Abrace uma causa e faça diferença no mundo.



Câncer - 21/06 a 21/07





Assuma seu poder e fortaleça a posição no trabalho. O dia trará conquistas e vitórias no campo profissional e pessoal. Um mergulho nos sentimentos afastará temores. Encontre respostas existenciais e cultive a paz interior. Bom momento para planejar mudanças e rumos. Amor com mais profundidade e novas maneiras de se relacionar. Não tenha pressa numa nova escolha.





Leão - 22/07 a 22/08





Conversas carinhosas fortalecerão vínculos especiais. Aproxime os filhos, o par com alto astral, sentimentos generosos e propostas divertidas. Prazeres diferentes devolverão a alegria e o encantamento pela vida. Rotina exigente cobrará disciplina. Cuide da saúde e do seu equilíbrio. Elimine pendências. Assuntos de família terão andamento positivo. Amor em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





O dia trará mais segurança no trabalho e iniciativas nos relacionamentos. Comunicações estarão aceleradas. Encontre tempo para se cuidar com carinho e manter a saúde equilibrada. Carreira em ascensão. Ótimo momento para se expor e ganhar visibilidade profissional. Abrace a missão. Resgates do passado e lembranças gostosas despertarão sonhos. Paixão e prazer em alta!



Libra - 23/09 a 22/10





Entusiasmo e alegria estarão de volta. Brilhe e conquiste espaços com maior autoconfiança e espontaneidade. Decida assuntos financeiros com a família, salde dívidas ou amplie investimentos. Soluções originais e oportunidades de expansão surgirão no horizonte. A sorte caminhará ao seu lado nesta fase. Comunicações de trabalho estarão abertas. Viagem à vista!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Aproxime a família com sentimentos generosos, bom humor e receptividade. Mudanças na maneira de se comunicar surtirão efeito positivo nos relacionamentos. Hora de aprofundar vínculos, expressar seu carinho e promover maior união nas relações próximas. Lembranças gostosas e antigas histórias tocarão o coração. Organize o orçamento. Conquistas pela frente!





Sagitário - 22/11 a 21/12





Relaxe, respire, leia mais e não assuma compromissos em excesso. O dia trará novidades no trabalho, conversas carinhosas e empatia. Bom para compartilhar sonhos, falar de amor e dar vazão aos sentimentos. A vida financeira ficará mais equilibrada. Espere por um presente significativo. Hora de iniciar novo ciclo e realizar antigos desejos. Aposte em novos começos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Resolva assuntos financeiros com mais flexibilidade. Novos modelos de negócio entrarão no radar. Renove conceitos, descubra prazeres diferentes e amplie a participação social. Bom momento para iniciar amizades, explorar outros ambientes e ampliar sua rede. Mudanças no visual destacará seus encantos. Poder de atração em alta! Finalize um longo ciclo.





Aquário - 21/01 a 19/02





Avalie escolhas, fortaleça a posição na equipe e planeje reestruturações na casa ou na vida familiar. Com Lua em seu signo, cuide das necessidades pessoais, da saúde e da sua imagem. Emoções estarão à flor da pele. Encontre espaços de relaxamento entre um compromisso e outro e restaure as energias. Fase de conquistas na carreira. Brilhe e impulsione novo projeto.



Peixes - 20/02 a 20/03





Diminua a velocidade e dê atenção aos sonhos. Excesso de solicitações da equipe, de amizades ou da família poderá causar cansaço e necessidade de momentos silenciosos. Meditação, terapia e práticas espirituais contribuirão com seu equilíbrio e bem-estar. Ouça a voz interior. A Intuição estará mais aguçada hoje. Decisões de viagem cobrarão respostas rápidas.





Por: ROSA DI MAULO