EMPREGOS| Na última semana do ano, MS tem 2,1 mil vagas disponíveis

Confira as vagas de emprego disponíveis na Capital e no interior

A última semana do ano encerra com 2.194 vagas de emprego disponíveis em Mato Grosso do Sul. Segundo a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), as ocupações estão disponíveis na Capital e em 25 municípios do Estado.





Para Campo Grande são 600 oportunidades em áreas diversas. Vendedor pracista (41), trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas para PcD (30), servente de obras (20), pedreiro (34), motorista de caminhão (15) e auxiliar de limpeza (21) estão entre as vagas disponíveis.





O maior número de vagas para interior do Estado está disponível nos seguintes municípios: Miranda (280), Rio Brilhante (255), Caarapó (230), Dourados (200), Três Lagoas (101), Costa Rica (77), Cassilândia (69), Nova Alvorada do Sul (69), Ponta Porã (39), Bataguassu (36), Iguatemi (32) e Naviraí (31).





Também há vagas em Maracaju (20), Batayporã (20), Rio Verde de Mato Grosso (20), São Gabriel do Oeste (20), Amambai (19), Sidrolândia (14), Aparecida do Taboado (12), Chapadão do Sul (10), Corumbá (10), Nova Andradina (10), Paranaíba (10), Ribas do Rio Pardo (6) e Guia Lopes da Laguna (4).





A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”.





Confira aqui a lista completa de vagas.





Por: Nathália Rabelo





